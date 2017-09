60 Jahre Militärmusik Tirol

Bezirkskonzert zugunsten von „Licht ins Dunkel“ auch im Außerfern

Im Veranstaltungszentrum Breitenwang gastierte die Militärmusik Tirol, unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Prof. Hannes Apfolterer.

Diese Einrichtung ist die größte, vor allem auf die Praxis bezogene, musikalische Ausbildungsstätte des Bundeslandes.

Aufgrund ihres hohen Niveaus wird sie sowohl als Schulungsorchester für die Aus-und Fortbildung der Militärkapellmeister als auch für Kapellmeister-Kurse herangezogen. In den 60 Jahren ihres Bestehens hat sie schon über 1400 Musiker ausgebildet.

Mit einem besonders großen Aufgebot, es waren 65 Musiker und eine Musikerin, sorgte die Kapelle für einen großartigen musikalischen Abend, der mit dem Prelude aus dem „Te Deum“ des französischen Komponisten Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) eröffnet wurde. Dieses, sein bekanntestes Werk, erfreut sich heute als Eurovisions-Kennmelodie großer Beliebtheit.

In dem nächsten Stück, der Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach (1819-1880), der als Begründer der modernen Operette gilt, waren gleich drei Solisten zu hören. Beschwingt und fröhlich waren die solistischen Einlagen von Klarinette, Querflöte und Horn. Schlag auf Schlag ging es weiter mit Karel Belohoubek (*1942), dem legendären Kapellmeister des „Zentralen Orchesters der tschechoslowakischen Volksarmee“. Von ihm gab es den Teufelsgalopp, feurig gespielt mit ganz schnellen Fingern auf allen Instrumenten.

Antonín Dvorák (1841-1904) schuf mit der 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“, die während seines dreijährigen Amerika-Aufenthaltes entstanden war, wohl sein populärstes sinfonisches Werk. Solistisch war hierbei das gefühlvoll gespielte Flügelhorn zu hören. Ein weiterer Komponist des Abends war Karol Padívy, der den „Marsch der Textilarbeiter“ schrieb. Neben klassischen Stücken und Marschmusik haben die Musiker auch moderne Unterhaltungsmusik in ihrem Repertoire. So überzeugten sie weiterhin mit Schlagzeugsoli, mit Glen Millers „American Patrol“ und Stücken wie „Gonna fly now“, „Children of Sanchez“ oder „Something’s got a hold on me“.

Mit „I am from Austria“, der „inoffiziellen Hymne Österreichs“ des Liedermachers und Sängers Rainhard Fendrich (1955) ging der offizielle Teil zu Ende. Durch das Programm führte, mit viel Information, Mag. Meinhard Neuner. Natürlich freuten sich die Musiker über den langen herzlichen Beifall des Publikums und verabschiedeten sich mit dem Traditionsmarsch „O Du mein Österreich!“

Die Spendeneingänge aller Bezirkskonzerte werden zusammengefasst und am Ende der Aktion „Licht ins Dunkel“ übergeben.

Von Claudia Chauvin