Altes Dokument bezeugt „Perlaggertradition“

Die „Spielordnung“ aus dem Jahr 1924 wurde nach eingehender Untersuchung wieder „heim“ gebracht

Perlaggen ist ein altes Tiroler Kartenspiel, das heute nur noch in wenigen Orten gespielt wird. In Nordtirol gilt neben Imst und Tarrenz nur noch Kematen als Hochburg dieses traditonellen Spiels. Ebendort steht auch der altehrwürdige Gasthof „Altwirt“, dessen Eigentümer Karl Lair im Besitz eines Dokumentes ist, das den Beweis liefert, dass in Kematen das Alt-Tiroler Kartenspiel „Perlaggen“ schon seit langer Zeit gespielt wird. Auf Betreiben von Hubert Auer, Vorstand des Instituts für Alpenländische Traditionsspiele, wurde das historische Schriftstück von Experten des Tiroler Landesmuseums begutachtet. Nach umfangreichen Untersuchungen konnte das Dokument nun an den Besitzer zurückgegeben werden.

Der Ursprung des Kartenpiels liegt im Südtiroler Etsch- und Eisacktal. Im Bozner Gasthaus „Zum Pfau“ erfanden Alois von Perkhammer, Johann Sarer, Ferdinand Gile und Josef Pfonzelter dieses ehrwürdige, mit den uns bekannten „Watterkarten“ praktizierte Spiel. Als Erfindungsjahr gilt das Jahr 1833. Die im Kemater „Altwirt“ aufliegende „Spiel-Ordnung für das Preis-Perlaggen“ datiert aus dem Jahre 1924. Somit gilt als belegt, dass hier schon seit Generationen perlagget wird.

UMFANGREICHE UNTERSUCHUNG. Der karierte Papierbogen ist flächendeckend in schöner, lateinischer Handschrift in brauner Tusche beschrieben. „Karl Lair überließ mir dieses wertvolle Dokument zur Prüfung und Untersuchung“, berichtet der ehemalige Telfer Schuldirektor und amtierende Vorstand des Instituts für Alpenländische Traditionsspiele, Hubert Auer. „Ich wandte mich an das Tiroler Landesmuseum und fand mit Herrn Borislav Tzikalov einen Fachmann, der das Schriftstück Schicht für Schicht freilegte und die Zustände der einzelnen Phasen dokumentieren konnte“, so Auer weiter. Der Restaurator förderte bei seiner Arbeit einige interessante Details ans Licht. So änderten sich, je nach aktueller politischer bzw. währungspolitischer Situation die Einlage und Aufteilung der Preise. Bei den Turnieren, an denen anfangs 128, später 64 Spieler teilnahmen, wurde stets wechselnd in den beiden Kemater Gasthäusern Altwirt und Bierwirt das Siegerpaar ermittelt.

IMMATERIELLES UNESCO KULTURERBE. Hubert Auer, der selbst erstmals vor 55 Jahren mit dem Perlaggen in Berührung kam und seither begeisterter Kartenspieler ist, war es auch, der sich die Erhaltung und Pflege dieses Kulturgutes zum Ziel gesetzt hat. Er stellte den Antrag zur Aufnahme des Kartenspiels als immaterielles Kulturerbe. Die UNESCO gab dem Antrag nach reiflicher Prüfung statt und so kam es, dass das Perlaggen mittlerweile in die UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Die Urkunden-übergabe fand im vergangenen Juni in Graz statt, seit wenigen Tagen hängt der Nachweis in den Gast-räumen des Altwirts. Bürgermeister Rudolf Häusler, selbst begeisterter „Perlagger“, freute sich mit Karl Lair über diese besondere Auszeichnung.

UNVERÄNDERT TRADITIONELL. „Seit 1924 hatten wir fünf verschiedene Währungen und stetig wechselnde politische Verhältnisse. Eine Konstante in dieser Zeit war und ist aber das Perlaggen. Wir sind froh, dass wir einen Wirt haben, bei dem noch immer nach Lust und Laune Karten gespielt werden darf. Das ist leider nicht mehr überall so. Deshalb gilt unser großer Dank den Wirten, die uns dafür den Platz bieten“, bekräftigt Häusler. Wer übrigens selbst gerne einmal perlaggen möchte, kann dies tun. Jeden Montag werden im Altwirt ab 16:30 Uhr die Karten neu gemischt. Die diesjährige „Gesamttiroler Meisterschaft im Perlaggen“ findet zudem in unserer Region statt. Am 5. Februar 2017 messen sich die Kartenspieler an den Tischen im Casino Seefeld.

Von Wolfgang Rives