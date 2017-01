MEP Karoline Graswander-Hainz sieht „europäische Werte“ als Kern der EU

Die Imster EU-Parlamentarierin (MEP = Member of European Parliament), Karoline Graswander-Hainz, stellt sich teils provokanten RUNDSCHAU-Fragen zur Türkei, zur Zukunft des EU-Parlaments sowie zu ihrer Haltung in puncto Flüchtlingspolitik und diverser Nationalismen.

RUNDSCHAU: Wie haben Sie abgestimmt, als es um die Aufforderung zur Aufkündigung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei durch das EU-Parlament ging? Warum?

MEP Karoline Graswander-Hainz: In der Türkei laufen derzeit Errungenschaften wie Demokratie und Rechtstaatlichkeit Gefahr, verloren zu gehen. Vor diesem Hintergrund ist die EU als normative Macht gefordert, eine eindeutige Position einzunehmen und sich für die Einhaltung der Menschenrechte stark zu machen, auch wenn dadurch Eigeninteressen bedroht werden. Die EU hat mit dieser Resolution signalisiert, dass die Promotion von Demokratie einen höheren Stellenwert als kurzfristige Stabilitätsbestrebungen hat. Das Einfrieren der Gespräche war nicht nur eine klare Ansage an die Türkei, sondern stärkt meiner Meinung nach auch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Ich habe der Resolution, also dem Einfrieren der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, zugestimmt.

RS: Wie stehen Sie zum „Flüchtlingspakt“ der EU mit der Türkei?

Graswander-Hainz: Die Türkei hat ihren Teil der Abmachung bisher durchaus erfüllt, allerdings heißt das nicht, dass das Abkommen reibungslos funktioniert. Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sind von einigen Problembereichen gekennzeichnet, welche eine einwandfreie Zusammenarbeit erschweren. Der sogenannte „Deal“ mit der türkischen Regierung gerät jedoch ins Wanken, wenn von Seiten der EU nicht vehement auf die Achtung der Menschenrechte in der Türkei gedrängt wird.

RS: Was sagen Sie als ehemalige Schuldirektorin zu „Vorfällen“, wie jüngst im Außerfern bekannt geworden, als eine islamische Religionslehrerin einem Direktor den Handschlag verweigerte?

Graswander-Hainz: Für mich persönlich ist das „Händeschütteln“ nicht nur eine westliche Höflichkeitsgeste, sondern auch ein Zeichen des gegenseitigen Respekts. Darum hätte mich ein verweigerter Handschlag ebenfalls irritiert. Prinzipiell kann ich dem Sprichwort „andere Länder, andere Sitten“ etwas abgewinnen. Jedoch bin ich auch der Meinung, dass für eine erfolgreiche Integration und ein harmonisches Zusammenleben, sämtliche Akteure zusammenarbeiten müssen. In Anbetracht dessen, dass in Österreich Religionsfreiheit herrscht, islamischer Religionsunterricht angeboten und öffentlich finanziert wird, darf auch von den Personen, welche dieses Angebot in Anspruch nehmen der notwendige Respekt eingefordert werden. In diesem Zusammenhang müssen sich aber auch MedienvertreterInnen, wie Sie, ihrer Verantwortung bewusst sein, dass die mediale Berichterstattung über Einzelfälle, wie diesen hier, in der Lage ist, ein gewisses Klima in der Bevölkerung zu erzeugen. Ich will diesen „Vorfall“ alles andere als gutheißen, jedoch bin ich der Meinung, dass wir in Europa gegenwärtig größere Probleme haben als das hier vorliegende, wie zum Beispiel die steigende Arbeitslosigkeit.

RS: Betrachtet man die Flüchtlingssituation auf Lesbos, so ist dies für viele ein „Armutszeugnis für die EU“ und gleichzeitig Salz in die Wunden derer, die eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik missen: Was sagen Sie dazu?

Graswander-Hainz: Die Flüchtlingskrise legt die Missstände innerhalb der Europäischen Union auf schmerzliche Art und Weise offen und ist das Resultat, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Wir leben zweifellos in bewegten Zeiten. Gerade deswegen müssen sozialdemokratische Grundwerte wie Solidarität das Gebot der Stunde sein. Die Flüchtlingssituation kann sich, wenn überhaupt, nur durch gemeinschaftliches Handeln auf europäischer Ebene entspannen.

RS: Sie kennen den sozialistischen Fraktionsvorsitzenden und Präsidenten des EU-Parlaments, Martin Schulz, persönlich: Wie kommentieren Sie seine Entscheidung, in die deutsche Innenpolitik zu wechseln?

Graswander-Hainz: Martin Schulz hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und dem Amt des Parlamentspräsidenten sowie dem Europäischen Parlament im Allgemeinen in seiner Außendarstellung ein neues Gewicht verliehen. Ein „Vollblut-Europäer“ wie Martin Schulz einer ist, wäre an der Spitze des bevölkerungsreichsten EU-Mitgliedslandes mit Sicherheit das richtige Signal für ein Mehr an Europa in der Politik der Mitgliedstaaten. Menschen sind bekanntlich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, so wie ich persönlich auch, insofern wünsche ich ihm viel Erfolg in Deutschland.

RS: Wie stehen die Zeichen für die Schulz-Nachfolge als Parlamentspräsidenten? Bleibt diese Funktion Ihrer Einschätzung nach in „roten Händen“?

Graswander-Hainz: Derzeit kann ich Ihnen nur sagen, dass das Europaparlament am 17. Januar 2017 eine/n neue/n Präsidentin/Präsidenten für die zweite Hälfte der Legislaturperiode wählen wird. Was ich persönlich jedoch als nicht akzeptabel empfinde, wäre, wenn alle drei EU-Schlüsselfunktionen, nämlich die Ämter des Parlamentspräsidenten, des Präsidenten des Europäischen Rates und des Präsidenten der Europäischen Kommission in konservativen Händen wären. In diesen Zeiten braucht es die sozialdemokratischen Werte, Ideen und Visionen mehr denn je.

RS: Was sagen Sie zum bzw. was wünschen Sie sich vom neuen Österreichischen Bundespräsident, der letztlich dem „roten“ BP, Heinz Fischer, nachfolgen wird?

Graswander-Hainz: In erster Linie möchte ich dem neuen Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen recht herzlich gratulieren und wünsche ihm auf diesem Weg alles Gute für seine Amtszeit und hoffe, dass er zu der Schließung der Gräben in der österreichischen Bevölkerung beitragen kann. Österreich hat mit seiner Entscheidung ebenfalls bewiesen, dass man den Populisten in Europa doch Einhalt gebieten kann. Ein Zeichen, das im Moment für die Europäische Union ganz essentiell ist. Die BürgerInnen haben sich für Inklusion, Solidarität und Vernunft entschieden und sich zu den Werten und dem Fortbestehen der Europäischen Union bekannt.

RS: Nach der Finanzkrise drohte die EU, dem willkürlichen Neo-Liberalismus sozial-ökonomische Fesseln anzulegen. Die Revanche der Finanzlobby ist dafür die Unterstützung der Nationalismen. Denn mit zersplitterten Nationalstaaten hat man leichteres Spiel, als mit einer starken EU. – Wie sehr sind Sie für derartige Theorien zu haben?

Graswander-Hainz: Wie Jacques Delors, der langjährige Präsident der EU-Kommission schon vor einigen Jahren erkannt hatte: „Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt!“. Dieses Zitat zeigt auf, wie schnell Fehlentwicklungen nationalen Egoismen in die Hände spielen können. Wenn die BürgerInnen permanent das Gefühl haben, dass sie zu den Verlierern zählen und große Unternehmen immer nur profitieren, werden die Populisten den Kampf um Europa gewinnen. Die Europäische Union darf sich in ihrer Politikausrichtung nicht an den letzten Jahrzehnten orientieren, wo oftmals nur die Interessen der Konzerne und der Industrie eine Rolle gespielt haben. Vielmehr muss die EU dafür Sorge tragen, soziale Gerechtigkeit und Vollbeschäftigung voranzutreiben. Die europäische Solidarität darf nicht nur auf schönen Worten basieren, sondern benötigt endgültig handfeste Taten.