Arrivederci a Trento

„Auf Wiedersehen in Trient“– hieß es am Freitag nach der großen Pause im BG/BRG Reutte

Es waren herzliche Verabschiedungen und „abbracci“ nach den viel zu schnell vergangenen gemeinsamen Tagen von 15 Schülerinnen und Schülern aus Trient und ihren Außerferner Partnern.

Zum dritten Mal fand dieser Austausch im Rahmen eines Projektes der Euregio zwischen dem Gymnasium Reutte und dem ITT Michelangelo Buonarroti – Pozzo statt. Sieben Mädchen und acht Burschen der größten Schule des Trentino (über 1.600 Schüler und mehr als 200 Lehrer) waren fünf Tage zu Gast bei Familien und besuchten vormittags den Unterricht der größten Schule Westtirols.

Kulinarische Einstimmung. Ein von den Eltern und Schülern der Italienisch-Gruppen der 6. Und 7. Klassen zubereitetes grandioses Mittagsbuffet mit Spezialitäten – von Mini-Wienerschnitzeln bis Muffins – im Klassenzimmer der 7A, stimmte alle auf die gemeinsamen Unternehmungen ein.

Das Außerfern zeigte sich von der besten Seite. Das Wetter war „meraviglioso“ (wunderbar, bei fast sommerlichen Temperaturen) und so konnte gemeinsam der wunderschöne Herbst genossen werden, wie etwa beim Überqueren der Highline 179 auf Einladung von Herrn Bürgermeister Oberer und der Besuch von Fort Claudia und der Ruine Ehrenberg. Bei der Marktrallye galt es, in „gemischten“ Gruppen Reutte zu entdecken und die Fragen in den erlernten Fremdsprachen zu beantworten. Die Fahrt nach Innsbruck mit dem Zug war kurzweilig und die herbstlich gefärbte Landschaft entlang der Strecke sehenswert. Hörenswertes gab es nicht nur bei den zweisprachigen Kurzführungen zu einigen Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt, die die Schüler der 6. Klassen für ihre Partner zusammengestellt hatten, sondern vor allem im Audioversum. Die Führungen der lebenden „AudioGuides“ in Deutsch und Italienisch brachten allen die Welt des Hörens näher und endeten in der Sonderausstellung „Abenteuer Erde“.

Der letzte Nachmittag stand den italienischen Jugendlichen mit ihren Partnern der 6. und 7. Klassen zur freien Verfügung und wurde vielseitig genutzt. Am Abend traf man sich in Lechaschau zum gemeinsamen Spaziergang zum Frauensee und dem Abschiedsessen in der Frauenseestube, gesponsert vom Elternverein des BRG.

Fortsetzung gewünscht. Herr Direktor Dr. Manfred Pfeifer verabschiedete dort die Trentiner Schüler und ihre Deutschlehrerinnen Lidia Bettega und Nicoletta Bortolotti.

Alle freuen sich auf den Besuch in Trient im April 2018 und wünschen sich eine Fortsetzung dieses grenzüberschreitenden Projektes.