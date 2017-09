Aufnahme ist erfolgt

Zweidrittelgericht Landeck nun immaterielles Weltkulturerbe

Das Zweidrittelgericht Landeck wurde in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Von Elisabeth Zangerl

Beim Zweidrittelgericht handelt es sich um eine Gemeinschaft zur Bewirtschaftung der Galtvieh- und Schafalmen, die bis heute noch nach historisch überlieferten Regeln funktioniert. „Das Zweidrittelgericht ist eine Besonderheit im Stanzertal – ähnliche Konstruktionen gab es früher landauf, landab, mittlerweile ist mir jedoch, abgesehen vom Zweidrittelgericht Landeck, keine ähnliche Konstruktion in Öster-reich bekannt“, erzählt der Pettneuer Ortschronist Kurt Tschiderer. Mit der Aufnahme in das Verzeichnis sei der verantwortungsvolle Umgang mit dem Kulturerbe Zweidrittelgericht Landeck festgeschrieben, den Verantwortlichen werde es Pflicht und Ehre sein, diese Verantwortung zu tragen: „Daraus ergibt sich eine Fülle von Chancen, die Traditionen dieser Institution zu wahren und neue Themen einzubeziehen“, führt Kurt Tschiderer aus.

HUTVERLASSUNG & GEWALTHABER. „Einen besonderen Stellenwert haben die Hutverlassung sowie das Amt des Gewalthabers, wobei das gesammelte Erfahrungswissen bei der Vergabe einer Hut essenziell ist“, ist auf der UNESCO-Website zu finden. Kurt Tschiderer erläutert: „Eine Hut ist eine Rinderherde mit 22 Stück – anno dazumal war ein Hirte imstande, diese Herde allein zu melken, sozusagen alles unter einen Hut zu bringen.“ Selbe Bezeichnung trägt auch die Jahreshauptversammlung des Zweidrittelgerichts Landeck, die traditionellerweise am dritten Wochenende im November stattfindet: „Damals wurden die Hirten bei dieser Huterverlassung entlohnt und neue Hirten für die bevorstehende Almsaison bestellt – man hat darauf gehofft, sich auch auf die neuen Hirten verlassen zu können, daher die Bezeichnung Hutverlassung“, weiß Tschiderer. Gewalthaber ist der Schnanner Alfons Falch (als Nachfolger von Paul Ruetz): „Der gewählte Gewalthaber ist seit dem Mittelalter eine zentrale Person und heute eine Art Geschäftsführer mit umfassenden Vollmachten: Er beruft zur Hutverlassung ein, wirbt das Almpersonal an und nimmt die Anmeldungen des aufzutreibenden Viehs entgegen. Außerdem vertritt er die Gemeinschaft nach außen“, weiß nun auch die UNESCO.

ELF GEMEINDEN DES ZWEIDRITTELGERICHTS. Grundlage des Zweidrittelgerichts war die Einteilung des Herrschaftsgebiets in Gerichte im Jahr 1252, woraus die Verwaltungseinheit des Zweidrittelgerichts Landeck hervorging. „Heute sind es die Gemeinden Landeck (nur Perfuchs und Perjen), Grins, Stanz, Tobadill, Pians, Strengen, Flirsch, Pettneu und St. Anton – besondere Nutzungsrechte gibt es noch für See und Kappl. „1869 haben dann Berechtigte des Zweidrittelgerichts Landeck entschieden, die Melkalmen in den Besitz der Gemeinden zu übertragen, 1881 wurde dies verbüchert“, informiert Chronist Tschiderer. Die offizielle Verleihung der Urkunde zur Aufnahme in das Verzeichnis des immateriellen UNESCO-Kulturerbes ist für Mitte Oktober angesetzt.