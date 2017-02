Bergrettung erstmals unter weiblicher Führung

Führungswechsel bei der Bergrettung Ortsstelle Ehrwald

Einen Führungswechsel gab es kürzlich bei der Jahreshauptversammlung der Bergrettung Ehrwald. Nach 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit legte der langjährige Ortsstellenleiter, Christian Spielmann, seine Funktionen in jüngere Hände – in die einer Frau.

Als „Langzeit-Kassier“ ging auch Hannes Wilhelm nach 31 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Als Dank und Anerkennung erhielten Spielmann und Wilhelm vom anwesenden Landesleiter, Hermann Spiegl, und Bezirksleiter Markus Wolf das Ehrenzeichen der Bergrettung Tirol überreicht.

Die Besten Voraussetzungen. Spielmanns Nachfolge tritt mit Regina Poberschnigg erstmals eine Frau an. Poberschnigg war Ende der 1990er Jahre die erste Bergretterin in Tirol und kann als langjährige Flugretterin und Notfallsanitäterin beste Voraussetzungen und Erfahrungen für dieses Amt vorweisen. Die Ortsstelle Ehrwald ist somit neben Rietz die zweite Ortsstelle Tirols – und im Bezirk Reutte die erste – unter weiblicher Führung. Dass es sich hierbei um einen herausfordernden Job handelt, ist Regina Poberschnigg durchaus bewusst. Ehrwald ist die Ortsstelle mit dem höchsten Einsatzaufkommen des Bezirkes Reutte. 2016 wurde die Bergrettung Ehrwald zu insgesamt 57 Einsätzen in ihr Einsatzgebiet Wetterstein und Mieminger Kette gerufen. Hinzu kamen 112 verunfallte Skifahrer, die im Rahmen des Pistendienstes von der Bergrettung betreut und geborgen wurden. Mehrere Bereitschaftsdienste bei diversen Berglauf-Veranstaltungen, die Erhaltung der Klettersteige und die laufende Aus- und Fortbildung gehören zum weiteren Tätigkeitsfeld der Ortsstelle Ehrwald. „Ich freue mich auf eine spannende und sicher auch anstrengende Aufgabe, aber habe ein tolles Team hinter mir, auf das ich voll zählen kann“, so Poberschnigg zu ihrem Amtsantritt.

Anzumerken ist auch noch, dass die Bergrettung Ortsstelle Ehrwald ihre Jahreshauptversammlung immer mit einer hl. Messe in der Pfarrkirche, speziell im Gedenken an die verstorbenen Bergretter, beginnt und vom Pfarrer im feslichen Rahmen abgehaltetn wird.