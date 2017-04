Eindrucksvolle Passionskrippe mit technischen Neuerungen lädt zum Verweilen und Nachdenken ein

Anders als die Weihnachtskrippen zeigen die „Fastenkrippen“ ein blutiges und damit auch ein ergreifenderes Geschehen: die Passion bzw. den Leidensweg Christi. Dem Betrachter wird nicht warm ums Herz! Diese Krippen zeigen Angst, Folter, Verzweiflung und Tod, aber auch die alles überwindende Macht der Auferstehung Christi, den Sieg über den Tod.

Ostern, das ist eben nicht nur der Osterhase mit den bunten Eiern, sondern auch die Erinnerung an den Leidensweg Christi. „Fastenkrippen“ entstanden im 17. Jahrhundert, weil die Gläubigen, die damals oft nicht lesen konnten, die Ereignisse der Karwoche aber vor Augen haben wollten: vom Einzug in Jerusalem, vom letzten Abendmahl, vom Gebet am Ölberg bis hin zur Auferstehung. Ihre Bilder gehen unter die Haut: ein erschöpfter und vom Blut triefender Jesus, der sein schweres Kreuz nicht mehr tragen kann oder verzweifelte Frauen, die um ihren Heiland weinen oder der Anblick des Judas, der sich in seiner Verzweiflung erhängte!

Eine solche Fastenkrippe ist unbedingt mit Muße zu betrachten, schnelles Hinschauen allein genügt nicht. Hilfreich wäre dabei die Mitnahme des Neuen Testamentes, denn der durchschnittlich religiös gebildete Zeitgenosse ist angesichts der Bilderfülle dieser Krippen oft einigermaßen überfordert. Daher hat sich der Initiator der „Krippenherberge“ in Wildermieming Erwin Auer für seine monumentale Passionskrippe etwas einfallen lassen: Folgende technische Neuerungen sollen dem Betrachter den Zugang zu dieser Thematik erleichtern:

Insgesamt 17 Bilder bzw. Stationen dieser Passionskrippe werden auf Knopfdruck der Reihe nach beleuchtet, wobei gleichzeitig ein Text dazu geschaltet wird. Dadurch erfährt der Besucher alles Wissenswerte über diese Szenen und kann mit dem zu diesen plastischen Bildern passenden Text besser an die Geheimnisse der Leidensgeschichte Jesu herangeführt werden. So ist es auch vorstellbar, dass Schulklassen mit ihren Lehrern diese Möglichkeit für den Religionsunterricht nutzen werden. Bei der Wahl der „Darsteller“ dieser Krippe entschied man sich für zwölf bis 20 Zentimeter große Figuren von Angela Tripi aus Sizilien. Bei diesen Figuren ist der Korpus aus Terracotta in Handarbeit geformt und bekleidet sind sie mit Stoffen. Es sind mehr als 100 Figuren eingesetzt.

Der Krippenberg wurde von Erwin Auer und Werner Kramer in den Jahren 2014/15 gestaltet. Der Hintergrund stammt von Walter Grach aus Innsbruck. Die Krippe weist eine Länge von 4,50 Metern und eine Tiefe von 1,50 Meter auf.Technische Gestaltung: Wilfried Lindenthaler und Walter Grach; Text und Sprecher: Ferdinand Reitmaier.

Öffnungszeiten: März bis April an jedem Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Mai und Juni an jedem Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Bei Gruppen ab zehn Personen Termine nach telefonischer Vereinbarung unter 0650 2121 276. Die Krippenherberge im „Aktiv-Hotel Traube“ und die Krippenfreunde Wildermieming unter ihrem Obmann Erwin Auer freuen sich auf viele BesucherInnen.

Von Ferdinand Reitmaier