Marktgemeinde Telfs und Verein „Freunde der Friedensglocke des Alpenraumes“ luden am Sonntag zum Festakt

Vor mittlerweile 20 Jahren, exakt am 12. Oktober 1997, ertönte erstmals der Klang der Friedensglocke im Telfer Ortsteil Mösern. Sie symbolisiert den Zusammenhalt der Länder des Alpenbogens und wird seitdem täglich um 17 Uhr geläutet. Errichtet wurde die Glocke anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Arbeitsgemeinschaft Alpen (ARGE Alp). Entworfen von Architekt Hubert Prachensky und gegossen von der Innsbrucker Glockengießerei Grassmayr, wurde dem damaligen Südtiroler Landeshauptmann Silvius Magnago die Ehre zuteil, die Glocke erstmals erklingen zu lassen. Heute, zwei Dekaden später, zählt die Friedensglocke zu einem Besuchermagnet, der jährlich weit über 100.000 Menschen anzieht.

„Ich läute für die gute Nachbarschaft und den Frieden der Alpenländer“, lautet die Inschrift, die in die 1997 gegossene Friedensglocke eingesetzt wurde. Ganz im Sinne des friedlichen Miteinanders werden alljährlich die Botschafter der Friedensglocke ernannt. Heuer durfte sich die Grande Dame der österreichischen Wirtschaft und Hotelerie, Elisabeth Gürtler, über die Ernennung freuen. Seefelds Bürgermeister Werner Frießer hielt eine stimmungsvolle Laudatio auf die allseits bekannte Unternehmerin, die den überwiegenden Teil ihrer Kindheit in Seefeld verbrachte, später in Wien ihren Lebensmittelpunkt fand. Dort leitete sie das berühmte Hotel Sacher und organisierte zudem über viele Jahre den Wiener Opernball. Mittlerweile konzentriert sich Gürtler auf ihr Seefelder „Hotel Astoria“.

ZWEI, DIE MIT DER FRIEDENSGLOCKE UNTRENNBAR VERBUNDEN SIND. Zum Friedensbotschafter ernannt wurde auch der Telfer Alt-Bgm. Helmut Kopp. Landtagspräsident Herwig van Staa betonte in seiner Rede, welch großen Anteil das friedvolle Miteinander in der 30-jährigen Amtszeit des Altbürgermeisters hatte. „Helmut Kopp ist in Wahrheit ja nicht erst jetzt ein Botschafter des Friedens, er war das immer schon. Er war stets bemüht für eine gute Integration zu sorgen und auch das Zusammenleben der einzelnen Religionen zu fördern“, so van Staa. Posthum wurde auch Ewald Heinz in den Kreis der „Botschafter der Friedensglocke“ aufgenommen. Der ehemalige Integrationsbeauftragte der Marktgemeinde verstarb im Mai 2017. Heinz war die Friedensglocke ein großes Anliegen, seit der Errichtung vor zwanzig Jahren organisierte er interreligiöse Treffen und die jährliche Ernennung der Botschafter der Friedensglocke. Für ihn nahm sein Bruder Max die Ehrung entgegen.

Neben LTP Herwig van Staa, German Erd (Abt Stift Stams), Dekan Peter Scheiring, den Bürgermeistern der Gemeinden Telfs, Seefeld und Silz, fanden noch weitere hochrangige Politvertreter den Weg nach Mösern. Der ehemalige Baden-Württembergische Minister Ulrich Müller und EU-Kommisar (a.D.) Franz Fischler waren ebenso anwesend wie LR Johannes Tratter, der bei seinen Grußworten die besten Wünsche des Landes übermittelte.

Von Wolfgang Rives