Brutale Vergewaltigung in Imst scheint geklärt

Tatverdächtiger sitzt in U-Haft – Opfer schildert gegenüber der RUNDSCHAU, wie es zum sexuellen Übergriff kam

Bewusstlos, entblößt, durchnässt und verletzt – so wurde in der Nacht auf den 12. August Anna S. (Name von der Redaktion geändert) in der Imster Kramergasse aufgefunden. Die Frau ist brutal vergewaltigt worden. Unter dringendem Tatverdacht steht ein 29-jähriger Österreicher türkischer Herkunft. Trotz Beeinflussung von Zeugen und Falschaussagen konnte er von der Polizei zur Anzeige gebracht werden. Die Imsterin sei ihm gegenüber aufdringlich gewesen, behauptet der Mann, der derzeit wegen einer noch anderen brutalen Straftat (es gilt die Unschuldsvermutung) im „Ziegelstadel“ in U-Haft sitzt.

Von Gebi G. Schnöll

Anna S. hatte am Samstag, dem 11. August, ihre Schwester zum Essen in einen Imster Gasthof eingeladen. Sie feierte nämlich ihren Geburtstag vor. Nach dem Gasthausbesuch trennten sich die beiden Frauen: Die Schwester ging nach Hause, Anna brach zu einem Lokal in der Nähe auf, wo sie zufällig auf eine Bekannte traf. Mit dieser ging sie nach einigen Drinks in eine Kneipe in der Kramergasse, wo wieder Alkohol floss. „Plötzlich wurden wir von zwei Männern angesprochen. Sie boten uns Geld für Sex. 30 bis 40 Euro wollten sie bezahlen“, schildert Anna. Irgendwie kam es dann dazu, dass die beiden Frauen mit den beiden „Freiern“ das Lokal verließen. „Meine Bekannte willigte ein und machte mit dem jüngeren der beiden Männer Sex gegen Geld, ich erklärte dem Älteren, dass ich einen Freund habe und so etwas nicht mache. Als ich mich auf eine Bank in der Nähe setzte, um eine Zigarette zu rauchen, gesellte sich der Mann zu mir. Dann ging alles sehr schnell. Er riss mir die Stretch-Hose vom Leib und vergewaltigte mich brutal. Ich habe vor Schmerzen geschrien, meine Bekannte glaubte, ich schreie aus Lust. Dann habe ich plötzlich das Bewusstsein verloren…“, berichtet die Frau von den dramatischen Szenen, denen sie gegen halb zwei Uhr nachts mitten in der Kramergasse hilflos ausgesetzt war. Danach kam irgendwann die Rettung: Anna S. wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert, wo Ärzte Verletzungen feststellten, die eindeutig auf eine Vergewaltigung schließen ließen (Anm.: Die Auswertungen von DNA-Proben, die der Unterhose von Anna S. entnommen wurden, sind noch nicht abgeschlossen). Und auch ein Alkotest wurde im KH Zams bei Anna S. vorgenommen: 1,7 Promille war das Ergebnis.

Falschaussagen hemmten Ermittlungen.

Die Imsterin konnte später ihren Peiniger auf einem Foto identifizieren. Lange suchen musste ihn die Polizei nicht. Er befand sich nämlich bereits in U-Haft: Wegen einer Brutalo-Attacke, die er einige Stunden nach der Vergewaltigung in einem Imster Lokal begangen haben soll. „Trotzdem zogen sich die Ermittlungen in die Länge. Drei Zeugen machten bewusst Falschaussagen. Sie sagten später aus, dass sie vom Verdächtigen dazu gedrängt worden seien. Einen Mann hat der Vedächtige sogar dazu bewegen wollen, ihm ein falsches Alibi zu geben. Dennoch ist es schließlich gelungen, den bereits amtsbekannten 29-Jährigen zur Anzeige zu bringen. Und zwar wegen des Verdachts der Vergewaltigung, der geschlechtlichen Nötigung und der Körperverletzung. Auch gegen einen 19-jährigen Österreicher türkischer Abstammung, der mit der Bekannten des Vergewaltigungsopfers Sex hatte, wurde Strafanzeige erstattet“, erklärt der Imster Bezirks-Polizeikommandant Hubert Juen. Die drei Männer, die mit ihren Falschaussagen die Spur zum Tatverdächtigen verwischen wollten, wurden ebenfalls bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Forderung von Anna S. nach mehr Sicherheit in der Innenstadt.

Anna S. befindet sich seit der verhängnisvollen Nacht in psychischer Behandlung. „Der Angriff verfolgt mich immer noch. Ich werde wohl mein Leben lang darunter leiden“, sagt die Imsterin, die nun dafür eintritt, dass die Imster Innenstadt in den Nachtstunden besser überwacht wird. „Es braucht Securitys und mehr Polizeipräsenz. Und es sollten mehr Kameras angebracht werden, mit denen speziell die Kramergasse überwacht wird. Wir Frauen sollten uns in der Innenstadt sicher fühlen können, dem ist aber leider nicht so!“ Polizeichef Hubert Juen sieht das anders: „Es gibt überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung. Die Vergewaltigung war eine Ausnahme. Kleinere Vorfälle gibt es aber überall, nicht nur in der Imster Innenstadt.“