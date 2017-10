Coole Abschlussveranstaltung zum Sommerleseclub

Die Buchhandlung Tyrolia in Reutte lud alle fleißigen Leser ein

Lesen ist Abenteuer im Kopf. Schmöckern, sich durch verschiedene Bücher durchfressen und dabei die Fantasie anregen, ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, es fördert auch die Lesekompetenz. Einige Büchereien im Bezirk Reutte laden Kinder ein, während der Sommerferien dem Sommerleseclub beizutreten.

Das geht ganz einfach. Man besucht regelmäßig die Bücherei und leiht sich Bücher aus. In der Bücherei erhält jedes Kind einen Lesepass, für jedes ausgeliehene Buch wird dann ein Stempel in diesen Pass gedrückt. Wer sammelt da nicht gerne mit, möchte so schnell wie möglich alle zehn Stempelfelder voll haben, um dann gespannt auf die Abschlussveranstaltung zu warten?

Kooperation. Der Sommerleseclub ist ein tirolweites Projekt. Es beruht auf einer Kooperation der Tyrolia-Buchhandlungen mit den Büchereien der Bezirke.

Bereits mehr als fünfmal hat es die Ferienaktion schon gegeben, sie wird sehr gut und mit Begeisterung angenommen. Synergien zwischen Buchhandel und Büchereien werden gut genutzt, die jungen Leser in einem „gesunden“ Wettkampf angespornt, öfter einmal ein Buch zur Hand zu nehmen und auf Lesereise zu gehen.

Belohnung. Am Freitag, dem 29. September, war es in Reutte endlich so weit. Die Buchhandlung Tyrolia hat die fleißigen Leseratten zu einem Abschlussnachmittag mit Autorenlesung und jeder Menge Spaß eingeladen. Jedes Kind bekam eine Leseurkunde und durfte sich noch eine kleine Überraschung aussuchen.

Höhepunkt war aber die Lesung mit Kinderbuchautor Thomas J. Hauck. Er schreibt nicht nur lustige Geschichten. Mit viel komödiantischem Geschick und Humor hat er Kinder, Eltern und Buchhändlerinnen gleichermaßen gefesselt und in eine wundersame Welt entführt.Thomas J. Hauck erzählte ein bisschen über sich selbst und stellte dann Oma Frida vor. In Oma Fridas Kaffeetasse sitzt nämlich ein Seeungeheuer. Oma Frida ist nicht nur neugierig, sie hat auch ein großes Herz und beschließt, dem kleinen Wesen zu helfen. So trifft sie schließlich Vorbereitungen für eine gemeinsame fantasievolle Reise der Verwandlung.

Der Sommerclub kommt wieder. Tyrolia-Mitarbeiterin Rebecca berichtet im Gespräch mit der RUNDSCHAU: „In diesem Jahr wurden über 80 vollgestempelte Pässe an uns geschickt. Das ist eine sehr erfreuliche Zahl und zeigt uns, dass wir mit dem Sommerleseclub Kinder begeistern können. Auch im kommenden Jahr wird es daher wieder einen Sommerleseclub geben und wir wünschen uns, dass wieder fleißig Bücherstempel gesammelt werden.