Das Gelöbnis des Felix Pangratz…

…führte vor 60 Jahren zum Bau der Herz-Marienkirche in der Tränke

Zur Schaffung neuer Siedlungsplätze entstand im früheren Lechauengebiet ab 1947 die Tränkesiedlung. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte dabei die unmittelbare Nachbarschaft zu den ehemaligen Reuttener Textilwerken. Eine Kirche in der Mitte ihrer Siedlung war schon bald der Wunsch der Tränke-Einwohner.

Webermeister Felix Pangratz – beschäftigt bei den erwähnten Textilwerken – gelobte, aus Dankbarkeit über die Genesung seiner Frau, eine Kapelle zu errichten. Dazu wurde der „Kapellen-Bauausschuss der Tränkesiedlung“ gegründet.

Nach der ersten Sitzung, unter Obmann Franz Seitz, wurde am 2. Mai 1953 ein Bauansuchen an die Marktgemeinde Reutte gestellt. Schon bald ortete Bürgermeister Josef Wagner aufgrund des regen Zuzugs in die Tränke die Notwendigkeit, an Stelle einer Kapelle eine Kirche zu bauen. Die erste Kirchenbauausschusssitzung fand am 6. Mai 1955 in Anwesenheit von Lina Thyll, der Gattin des Reuttener-Textilwerke-Vorstandes, Dr. Robert Thyll, statt. Lina Thyll übernahm die Ehrenpräsidentschaft im Kirchenbauausschuss und stand ab sofort mit persönlichem und finanziellem Engagement hinter dem Projekt.

Die Grundsteinlegung zum Bau der Kirche, nach den Plänen von Architekt Erich Corazza, erfolgte feierlich am 21. August 1955.

Großzügige Unterstützung. Das Land Tirol genehmigte für den Kirchenbau einen Betrag von 100 000 Schilling, die Firma Schretter&Cie aus Vils stellte kostenlos einen Waggon Zement zur Verfügung, die Marktgemeinde Reutte 10 000 Hohlblocksteine. Die Bauarbeiten wurden der Firma Erwin Frick übertragen. Nicht nur Lina Thyll, auch die Familie Schwarzkopf brachte namhafte private Spenden ein. Alle anfallenden Arbeiten konnten innerhalb von zwei Jahren bewältigt werden.

Heimische Unternehmen. Am Bau der Tränkekirche arbeiteten, abgesehen vom Freskenmaler, ausschließlich heimische Firmen. Die Dachstuhlkonstruktion und die Eindeckung mit Lärchenschindeln übernahm Zimmermeister Martin Hosp aus Reutte, die Deckenschalung lag in den Händen von Franz Saurer aus Elbigenalp. Der Tannheimer Johann Zobl zeichnete für die Errichtung der Turmzwiebel verantwortlich. Das Turmkreuz wurde unentgeltlich vom Reuttener Schmiedemeister Johann Pacher geschaffen, Malermeister Josef Hornstein brachte – ebenfalls unentgeltlich – den Schutzanstrich auf dem Kreuz auf, aufgesetzt wurde das Kreuz schließlich von Hugo Leismüller. Für die Stuckarbeiten konnte Friedrich Haiser aus Bach gewonnen werden. Die Fresken im Kircheninneren schuf der Innsbrucker akademische Maler, Wolfram Köberl. Aus den Händen von Rudolf Geisler-Moroder, damals Leiter der Schnitzschule Elbigenalp, stammt die Muttergottesstatue im Altarraum der Herz-Marien-Kirche. Von der Schnitzschule stammen auch die vorderen Teile der Betstühle, die in der Schreinerei Beyrer in Reutte von Franz und Ignaz Beyrer fertiggestellt wurden. Josef Lutz führte sämtliche Steinmetzarbeiten aus.

Guss und Weihe. Ein besonderes und unvergleichbares Element jeder Kirche sind die Turmglocken und ihr Klang. Der 28. August 1957 war eine wichtiger Tag für die Reuttener, wurden doch in der Glockengießerei Graßmayr in Innsbruck die vier Glocken für die Herz-Marien-Kirche gegossen. Dr. Robert Thyll spendete diese Glocken.

Am 5. bzw. 6. Oktober 1957 war dann der große Tag gekommen. Die Tränkekirche wurde feierlich eingeweiht. Bischof Dr. Paulus Rusch hielt den Weihegottesdienst. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Männergesangsverein Reutte.

Heute – 60 Jahre später – ist die Tränkekirche fixer Bestandteil des Pfarrlebens in Reutte. Gerne werden hier Hochzeiten und Taufen gefeiert. Dem Namen der Kirche entsprechend, wird der Marienmonat Mai hochgehalten.

Die seelsorgerische Tätigkeit in der Herz-Marien-Kirche oblag – bis sie am 31. August 2014 aus Reutte abgezogen wurden – den Franziskanern. Die Brüder hinterließen eine große Lücke. Mit der Einrichtung des Seelsorgeraumes Reutte ist es aber gelungen, das Pfarrleben aktiv zu halten. Die Kirche in der Tränke spielt dabei bis heute eine zentrale Rolle.