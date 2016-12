Das Wohl der Telfer Wirtschaft im Fokus

Mit ausgeklügeltem Förderprogramm sollen neue Betriebe angelockt und das Ortszentrum belebt werden

Die wirtschaftliche Belebung des Ortzentrums stand vor einem Jahr in fast allen Wahlfoldern der wahlwerbenden Telfer Gemeinderatslisten. Bürgermeister Christian Härting, Wirtschaftsausschuss-Obmann GV Alexander Schatz (beide „Wir für Telfs“) und die in der Marktgemeinde für das Marketing zuständige Verena Schlager wollen nun mit dem Wirtschaftsförderungsprogramm „Mehr Rückenwind für die Telfer Wirtschaft“ Anreize zur Ansiedlung bzw. zum Verbleib bestehender Betriebe in Telfs bieten. Im Zentrum soll es künftig nicht noch mehr Wettlokale und Imbissstände geben, sondern einen bodenständigen Branchenmix.

„Seit einem Jahr haben wir viele Gespräches geführt, viele Überlegungen zur Ausarbeitung des Förderprogramm angestrengt. Vier Übersiedlungen und vier Neueröffnungen von Geschäften in den vergangenen acht Monaten zeigen, dass das Ortszentrum nicht tot, sondern Interesse vorhanden ist. Die Gemeinde Telfs ist in der glücklichen Lage auf steigende Einnahmen aus Kommunalabgaben zugreifen zu können, mehr als vier Millionen Euro sind das derzeit. Arbeitsplätze kann die Politik nicht schaffen, aber die Bedingungen für die Klein-, Mittel und Großbetriebe. Gespräche mit Unternehmern und mit der Kaufmannschaft haben gezeigt, dass es für Geschäftsansiedelungen im Ortszentrum gewisse Anreize braucht. Deshalb haben wir ein Förderprogramm ausgearbeit, das solche bietet“, erklärte Bürgermeister Christian Härting vergangenen Freitag bei einem Pressegespräch im „Fotostudio Brabetz“.

Klares Signal.

Wirtschaftsausschuss-Obmann GV Alexander Schatz spricht von einem klaren Signal an die Wirtschaft. „Wir haben den Blick auch außerhalb von Telfs in Orte und Städte gerichtet und so ein transparentes Förderprogramm mit vielen Anreizen ausarbeiten können“ sagt er und stellt sechs konkrete Punkte vor, die im Folder „Mehr Rückenwind für die Telfer Wirtschaft“ enthalten und ab 1. Jänner 2017 gültig sind. Punkt I betrifft die „Betriebsansiedelungsförderung“. Für eine Neuansiedelung im Gemeindegebiet bei Schaffung von zumindest einem zusätzlichen Vollarbeitsplatz gibt es eine Förderung von zehn Prozent der Nettoinvestitionssumme (bis max. 3.000 Euro). Schatz dazu ausdrücklich: „In den Genuss der Förderung kommen keine Imbissstände, Wettlokale, keine Großbetriebe und keine Unternehmen, die mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert sind. Zudem muss der Betrieb, für den eine Förderung beantragt wird, auf der Hompage „wirtschaft.telfs.at“ angeführt sein, Telfs-Gutscheine annehmen und gewerberechtlich genehmigt sein. Anträge auf die Förderungen müssen generell innerhalb von drei Monaten gestellt werden, die Auszahlung erfolgt nach einem Jahr!“ Punkt II betrifft „Förderung der Ansiedelung und Nahversorgung im Ortszentrum“. Das heißt: Bei einer Ansiedelung im Erdgeschoss eines Gebäudes im Ortskern, die diesen weiter aufwertet, erhalten Unternehmen einen Mietzuschuss in Höhe von 3 Euro pro Quadratmeter (max. 100 Quadratmeter) und Monat. Zu Punkt III „Förderung der Nahversorgung im Gemeindegebiet“ sagt GV Schatz: „Diese Förderung wird bei der Gewährung einer Landesförderung angewandt und beträgt zehn Prozent derselbigen!“

Auch Malerarbeiten werden gefördert.

Im Folder wird unter Punkt IV „Ausgezeichnete Lehrlinge“ darauf hingewiesen, dass ab 2017 ein Lehrlingspreis eingeführt wird. Der beste weibliche und der beste männliche Lehrling erhalten je einen Telfs-Gutschein im Wert von 1.000 Euro. Punkt V betrifft die Förderung für die „Ortsbildverschönerung“. Konkret heißt das, dass bei einem Neuanstrich der straßenseitigen Fassade im Ortszentrum eine Förderung von 50 Prozent (max. 3.000 Euro) beantragt werden kann. Eine Grundvoraussetzung ist die, dass die Malerarbeiten von einem Telfer Unternehmen durchgeführt werden. Beim Punkt VI geht es um die „Gewerbemüllgrundgebühr“. Dazu erläutert Wirtschaftsausschuss-Obmann GV Alexander Schatz, dass Kleinstunternehmen, das sind Ein-Personen-Unternehmen mit einem Maximalumsatz von 30.000 Euro im Geschäftsjahr und mit Arbeitsstätte zu Hause, von der Müllgebühr befreit werden können. Insgesamt wünscht man sich für die Zukunft im Ortszentrum einen guten Branchenmix. „Vom Greißler bis zum Drogeristen, vom Bäcker bis zum Schuhgeschäft, vom Fotostudio bis hin zum Friseur, jeder Kleinbetrieb ist für die Belebung des Ortszentrums von Bedeutung“, so Bürgermeister Christian Härting abschließend. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind an einer Weiterentwicklung unserer Marktgemeinde als Wirtschaftsstandort interessiert. Das zeigte sich in jüngster Zeit bei diversen Wirtschaftstreffs, an denen das Interesse enorm war.Bei Fragen zum Förderprogramm kann man sich an Verena Schlager, Telefon (0 5262) 67 875 wenden, Infos gibt es auch unter www.wirtschaft.telfs.at