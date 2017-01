„… dass man uns arbeiten lässt“

Die Seilbahnen des Bezirkes belegen ihre Wichtigkeit mit einer Studie

Was wäre, wenn alle zehn Seilbahnen im Bezirk Landeck zusperren? Es müssten auch gut 1000 Beherbergungsbetriebe schließen, 857 Millionen Euro an Bruttoumsätzen gingen verloren, und es würde ein Gutteil der Arbeitsplätze im Bezirk verschwinden, besagt eine Studie, die von den Seilbahnen im Bezirk in Auftrag gegeben wurde.

Die zehn Seilbahnunternehmen im Bezirk Landeck haben beim Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Manova in Wien die Studie „Wertschöpfung der Seilbahnen im Bezirk Landeck“ in Auftrag gegeben; Ausgangspunkt war die Frage: Was passiert mit den 17664 Arbeitsplätzen im Bezirk, der Wertschöpfung und eigentlich dem gesamten Bezirk, wenn die Seilbahnen zusperren. Demnach fehlen 857 Millionen Euro an Bruttoumsätzen (bei Seilbahnen, in Beherbergung, Skischulen, im Handel etc.). 1540 Arbeitsplätze gingen direkt bei den Seilbahnen verloren; da voraussichtlich gut 1000 Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe schließen müssten, gingen dort knapp 4300 Jobs verloren; insgesamt sollen die Verluste aufgrund fehlenden Winterbetriebs gut 7500, also rund 43 Prozent der Arbeitsplätze im Bezirk kosten. Mit Verlusten bei Vorleistern (Herstellung von Lebensmitteln, Versicherungen, Energieversorgung, Kommunikation etc.) sollen es bis zu 78 Prozent der Arbeitsplätze und bis zu 64 Prozent der gesamten Wertschöpfung sein. „Dabei ist der Sommer in der Studie noch gar nicht berücksichtigt“, muss Hannes Parth anmerken, Obmannstellvertreter des Fachverbands Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich.

Stellenwert zeigen. Hannes Parth hat mit ähnlichen Zahlen gerechnet und analysierte sie für die Wirtschaftskammer mit: „Ein Ende der Seilbahnen wäre damit zugleich auch das Ende eines lebensfähigen und lebenswerten Bezirks, Abwanderung wäre die logische Konsequenz.“ In Auftrag gegeben wurde die Studie laut Parth auch, weil die Seilbahnen „dauernd in den Medien“ seien und von so manchen angegriffen würden. Parth über Grüne, WWF u.a.: „Damit wir nicht immer unter die Räder kommen bei denen.“ Zudem wüssten auch im Bezirk viele Menschen nicht, „was das für eine Bedeutung hat … Ich glaube, dass wir in der Öffentlichkeit unseren Stellenwert bewusst machen müssen“. Dann, so hofft Parth, werden in Zukunft die von der Politik vorgegebenen Rahmenbedingungen passen. Der Ischgler Seilbahnchef erhofft sich, „dass man uns arbeiten lässt“.