Die gelbe Gefahr

Liebe FreundInnen der Weltpolitik!

Ihr alle kennt Trump, Putin, Erdoğan oder Kim. Der rüpelhafte US-Präsident, der unberechenbare ehemalige KGB-Mann, der türkische Sultan mit Hang zur Todesstrafe und der aberwitzige Atomraketenbastler aus Nordkorea hauchen uns durch ihr Gehabe Furcht und Schrecken ein. Ein anderer nicht weniger mächtige Mann ist uns so gut wie unbekannt. Xi Jinping, der Staatschef von China, beherrscht sein Reich und Teile der Welt auf höchst leisen Sohlen. Der Mann, dessen Vorname Vorarlberger Ahnen vermuten ließe, fällt nach außen kaum auf. Er lässt weder seine Muskeln spielen, noch führt er eine große Lippe. Aber Xi ist schlau. Seine Waffen sind nicht die der üblichen Kriegsführung. Jinping spielt Pingpong am Weltwirtschaftsmarkt – und ist damit wie seine Landsleute im Tischtennis längst unschlagbar.

Während die Sowjets und ihre vorgelagerten Staaten Ende der 1980er Jahre ihren eisernen Vorhang abreißen mussten, ist China nach wie vor ein höchst erfolgreiches Werk der Kommunisten. Der Turbokapitalismus hat den europäischen Kommunismus ausgerottet. In Moskau regieren längst die Oligarchen. Milliardäre führen Konzerne statt Kolchosen. Die Chinesen haben alles überlebt. Sie unterwandern längst den freien Markt mit Staatskohle. Selbst die stärksten Konzerne können nicht mehr mithalten, wenn die schlitzohrigen Schlitzaugen bei riesigen Aufträgen alles unterbieten. In der Tat hat die USA bereits milliardenschwere Schulden bei den Rotsocken.

Mir persönlich tun die Kapitalisten nicht leid. Aber ich freue mich auch nicht auf die Kommunisten. Doch so einen Xi hätte ich irgendwie gerne. Einer, den kaum jemand kennt, der aber alles tut, damit sein Land und seine Leute an Macht und Einfluss gewinnen, ist jedenfalls kein Depp. Übrigens: Laut Wikipedia ist Xi Chemielaborant und Jurist. In seiner Jugend war er auf der Flucht und wohnte lange in einer Höhle. Vielleicht hat ihn das so mundfaul gemacht.

Meinhard Eiter

