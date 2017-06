Die vier Chippendales von der Edelweißalm

Zum Theatersaisonauftakt unterhielten „Die Zugspitzler“ mit frivol-frecher Komödie

Nach dem Stück „Die Sexbrille“ griff „Die Zugspitzler“-Mitglied Toni Parth mit „Tequila, Bier und Buttermilch“ erneut zur Feder, um die Zuschauer im Lermooser „Edelweiß” mit einer selbstverfassten Komödie in drei Akten zu unterhalten.

Dass auch reifere Herren (und Damen) sexy sein können, wenn sie wollen, verspricht die neue Komödie „Tequila, Bier und Buttermilch“ von Toni Parth.Bei der Premiere des turbulenten Lustspiels am Donnerstag, dem 15. Juni, erlebten die Zuschauer die heiteren Auftritte von zwei zankenden Hotel- bzw. Alm-Besitzern, vier mutigen Strippern und einem angetrunkenen mexikanischen Großinvestor. All das, plus viel Situationskomik und ein gut aufgelegtes Darsteller-Ensemble sorgten für einen vergnüglichen Theaterabend.

ABWECHSLUNGSREICHE HANDLUNG. Diesmal verfolgen wir die Geschichte von Sennerin Zenzi, die mit ihrer Tochter Burgl auf der von Schulden geplagten Edelweißalm lebt. Als Vagabund Conny auftaucht, hofft man, in ihm eine rettende Hilfskraft gefunden zu haben. In der Nachbarschaft führt Zenzis Bruder Bernhard mit seiner strengen Frau Apollonia das Hotel „Alpenglühen“. Beide Parteien leben im Streit und hoffen, dass ein mexikanischer Hotelkettenbesitzer das Geschäft in der Region ankurbeln wird. Die Story um zwei zankende Nachbarn im Alm- bzw. Hotel-Geschäft enthält viele bekannte Sorgen und Nöte der Tourismus-Betreibenden und lässt dabei nur wenige Klischees aus. Das allerdings sorgt für ordentlich Lärm, Überraschungen und Wendungen, die in einem aufregenden Finale samt romantischer Familienzusammenführung münden.

DARSTELLER UND IHRE CHARAKTERE. Wie immer waren alle Darsteller mit viel Herzblut und Leidenschaft dabei. So glänzten: Toni Parth als undurchsichtiger Wandergeselle Conny, Christl Wilhelm als strenge Hotelbesitzerin Apollonia, Thomas Mitterberger als gehorsamer Ehemann Apollonias namens Bernhard, Edi Graischer als vom Genuss des Tequilas herrlich torkelnder Oberkellner Jakob, Klaus Steger als selbstbewusster Briefträger Julius, Annemarie Parth als gutherzige Sennerin Zenzi sowie Gundula Wirrer als Zenzis Zigarren rauchende Tochter Burgl. Erstmals übernahm Daniela Becciu heuer eine Sprechrolle. Sie mimte die eifrige Fotografin Danny. Aber auch Souffleuse Christiane Haaf, Ruth Wanker (Kassa) und Brigitta Raich (Empfang) trugen zum Gelingen des Premierenabends bei.

KOMMENDE TERMINE.Wenn auch Sie dem Hotel Alpenglühn oder den vier Chippendales von der Edelweißalm einen Besuch abstatten möchten, dann haben Sie an folgenden Freitagabenden im Musikantenstadl des Lermooser Hotels „Edelweiß“ die Gelegenheit dazu: 23. Juni; 17., 21. und 28. Juli; 26. August; 8. und 23. September. Spielbeginn ist immer um 20.30 Uhr. Saaleinlass: 19.30 Uhr. Eintritt Erwachsene: 8 Euro; Kinder: 4 Euro.

Kartenvorverkauf: Tourismusbüros in Lermoos. „Die Zugspitzler“ finden Sie auch im Internet auf Facebook.

Von Juliane Wimmer