Ein gern gesehener Kollege mit viel Pflichtbewusstsein

Wendelin Prantl, Klient der Lebenshilfe Reutte, macht ein Praktikum bei kdg

Bereits zum zweiten Mal machte der gebürtige Forchacher und leidenschaftliche Harmonikaspieler, Wendelin Prantl, ein knapp vierwöchiges Praktikum bei der kdg medialog in Stanzach.

Dass der 46-Jährige die Arbeit nicht zum ersten Mal macht, ist sofort erkennbar, wenn man ihm zusieht. Bereits zum zweiten Mal machte Wendelin Prantl ein dreieinhalbwöchiges Praktikum bei der kdg medialog in Stanzach. Über seinen Zuständigkeitsbereich und die Arbeitsschritte und -wege weiß Wendelin mittlerweile bestens Bescheid.

Der Klient der Lebenshilfe Reutte ist ein gern gesehener Kollege und hat sich voll und ganz in das aktive Tagesgeschäft integriert. Mit dem Hubwagen bringt er die Waren in den Versand oder leere Kartonagen zur Kartonpresse, die er mittlerweile auch selbst bedient. Zu Wendelins Aufgaben zählen aber auch das Auspacken und Etikettieren von Waren. „Wendelin ist eine unglaubliche Entlastung für den Betrieb. Die anderen Mitarbeiter freuen sich über seine Arbeit, was für ihn natürlich eine Bestätigung ist“, weiß kdg medialog-Geschäftsführer Dominik Friedle. Besonders bei den weiblichen Mitarbeiterinnen kommt Wendelin durch seine charmante Art gut an und fungiert oft als Motivator.

Pflichtbewusstsein. Wendelins Arbeit ist nicht nur eine Bereicherung für den Betrieb und dessen MitarbeiterInnen, sondern sie wirkt sich auch positiv auf ihn selbst aus. „Er hat einen Riesenschritt und einen wahnsinnigen Schub in seiner Entwicklung gemacht“, bestätigt Wendelins Begleiter Michael Zimmermann von der Lebenshilfe. „Er ist viel selbstständiger geworden, äußert seine Meinung und auch sein Selbstwertgefühl und -bewusstsein sind gestiegen.“

Vor allem aber hat Wendelin Prantl in seiner Zeit bei kdg medialog ein auffallendes Pflichtbewusstsein entwickelt. Montags bis freitags war Wendelin ca. drei bis dreieinhalb Stunden im Betrieb in Stanzach. Natürlich wäre eine Kaffeepause auf dem Plan gestanden, aber weit gefehlt – bevor die Arbeit nicht erledigt und alles zu Wendelins Zufriedenheit ausschaute, war an Kaffee gar nicht zu denken. Diesen Fleiß und diese Moral können sich andere Firmen von Praktikanten oft nur wünschen. Die Arbeit weiß auch GF Dominik Friedle zu schätzen und appelliert an KollegInnen anderer Firmen: „Das können sich auch andere zutrauen. Es gibt in fast jeder Firma Arbeiten, die geeignet sind. Davor braucht man keine Angst zu haben!“

Große Wertschätzung. Wendelin Prantl freut sich über so viel Wertschätzung, denn ihm macht die Arbeit sichtlich Spaß. „Ich würde es gerne nochmal machen“, lässt der Forchacher wissen. Geschäftsführer Dominik Friedle ist so von Wendelins Arbeit angetan, dass er sogar schon einen Schritt weiter denkt: „Es steht die Überlegung einer Fixanstellung im Raum. Dafür brauchen wir aber noch eine Art Mentor oder Coach vor Ort – am besten eine/n freiwillige/n MitarbeiterIn.“

Insgesamt drei Praktikas wurden bisher von den Lebenshilfeklienten in Anspruch genommen. Zweimal war es Wendelin. Aufgrund der guten und konstanten Zusammenarbeit zwischen Lechlog und der Lebenshilfe Reutte wird es diese Praktikas auch in Zukunft geben. Und wer weiß, vielleicht wird einer der nächsten Praktikanten sogar von Wendelin „eingelernt“.