Elmer Behmann-Orgel gefordert

Gast-Organist aus Ottobeuren faszinierte mit seinem Spiel

Einen kirchenmusikalischen Leckerbissen bot die Pfarre Elmen in ihrer Pfarrkirche Heilige Drei Könige am 13. August rund 130 Orgelmusikfreunden aus nah und fern an.

Für diesen Konzertabend hatte der Elmer Kunstexperte Josef Mair den bekannten Dekanatskirchenmusiker Dr. Josef Edwin Miltschitzky und dessen Frau, die Sopranistin Susanne Jutz-Miltschitzky aus Ottobeuren eingeladen.

Umbau für Orgel. In Elmen gibt es seit 1909 eine Orgel aus der Werkstatt des Vorarlberger Orgelbauers Anton Behmann mit zwei Manualen und 15 Registern, wofür damals sogar eine bauliche Verlängerung des Kirchenschiffs nötig war und durchgeführt wurde. Die freizügig angelegte Bauweise dieser Orgel bietet jedem einzelnen Register im Inneren des Gehäuses genügend Platz zur Entfaltung einer Klangschönheit im Sinn der Romantik, denn die zahlreichen Achtfuß-Register entsprechen der menschlichen Stimmlage. Im Gesamten eignet sich die Disposition der Orgel wunderbar für die Musik Joseph Gabriel Reinbergers (1839-1901).

Repertoire voll ausgeschöpft. Die Auswahl für das eineinhalbstündige Konzert war so konzipiert, dass die vielen Möglichkeiten der Behmann-Orgel großartig herausgespielt werden konnten. Von Barockmusik von Georg Böhm (1661-1733) und Johann Sebastian Bach (1685-1759) bis zu kontemporären Klängen von Margaretha Christina de Jong (1961) oder Günther Raphael (1903-1960) spannte sich der musikalische Bogen.

Sein großes Interesse an Kunstgeschichte und Reisen bringen den Ottobeurer im Rahmen seiner Konzerttätigkeit in viele europäische und osteuropäische Länder. In Memoriam Dr. Otto Ludwig, dem ehemaligen Professor am Gymnasium Reutte, der von 1951-2017 in Elmen lebte, spielte Miltschitzky das Werk des polnischen Komponisten Stanislaw Moniuszko (1819-1872) „Za umarlych“ „Für die Toten“.

Charles Gounod (1818-1893) mit „Pie Jesus“, August Freyer (1803-1883) mit seinem Variationen-Konzert und Robert Schumanns (1810-1856) V. Fuge op. 60,5 wurden großartig intoniert. Auch die Musik von Max Reger (1873-1916) „Eine feste Burg ist unser Gott“ fehlte bei diesem sehr abwechslungsreichen Konzert nicht.

Raumfüllender Sopran. Dreimal war die Sopranistin zu hören und ihre schöne, klare Stimme erfüllte den Kirchenraum bei „Pie Jesu“, einer Anônimo Motette „Ave Maria“ und einem Lied der Holländerin de Jong.

Langanhaltender Beifall und Standing Ovations waren der Dank der Zuhörer an die beiden Protagonisten. Gerne gab der Organist noch eine Zugabe und spielte eine Variation aus Verdis „Aida”.

Von Claudia Chauvin