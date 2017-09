Erfolgreiche Titelverteidigung

Tiroler Mannschaft im Amputiertentennis setzt sich durch

Wie bereits im letzten Jahr konnte sich die Tiroler Mannschaft rund um Mannschaftsführer Wolfgang Bliemauch in diesem Jahr bei den Finalspieltagen gegen die restlichen Mannschaften behaupten und den Titel verteidigen.

Im Halbfinale am ersten Tag trafen die Tiroler Herren auf Oberösterreich. Nach den Einzelspielen lag die heimische Mannschaft bereits 4:2 vorne und musste somit nur noch ein Doppel gewinnen, Oberösterreich hätte noch alle drei Doppel zum Aufstieg ins Finale gewinnen müssen. Die Tiroler Spieler gaben sich keine Blöße und gewannen. Daher stieg man mit einem Gesamtscore von 7:2 ins Finale auf.

Im zweiten Halbfinale konnte sich Kärnten ebenfalls mit 7:2 gegen die Steiermark durchsetzen.

Daher standen sich am Sonntag im Finale die Mannschaften von Tirol und Kärnten gegenüber. Nach sehr spannenden und zum Teil sehr knappen Partien konnten die Tiroler mit einem 4:2 Vorsprung (wie schon am Vortag) aus den Einzelpartien in die Doppel starten. Auch hier lief es rund wie im Halbfinale – und die Tiroler Mannschaft gewann alle drei Spiele. Daher war auch im Finale der Endstand mit 7:2 fixiert! Im kleinen Finale konnte sich die Steiermark gegen Oberösterreich durch eine Fehlaufstellung der Oberösterreicher glücklich durchsetzen.

Ergebnisse. 1. Platz Österreichischer Meister Tirol, 2. Platz Kärnten, 3. Platz Steiermark, 4. Platz Oberösterreich.