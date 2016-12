Falkner bleibt Obmann

Beim TVB Tiroler Oberland standen Neuwahlen an – Beteiligung an Projekt Kaunertal-Langtaufers beschlossen

Turnusmäßig standen heuer beim TVB Tiroler Oberland Neuwahlen an. Die beiden Spitzenfunktionäre wurden in ihren Ämtern bestätigt: Armin Falkner wurde als Obmann wiedergewählt, Harald Fuchs bleibt Aufsichtsratsvorsitzender.

Gut besucht war die Vollversammlung des TVB Tiroler Oberland vergangenen Dienstag im Festsaal der Neuen Mittelschule Prutz-Ried. Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung war die Neuaufstellung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. Da ohnehin keine Überraschungen erwartet wurden, wurde das von Dr. Susanne Jungmann-Karl von der Tourismusabteilung im Land Tirol verkündete Ergebnis mit einem zufriedenen Kopfnicken zur Kenntnis genommen. „Obmann des TVB Tiroler Oberland ist Armin Falkner und Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Harald Fuchs“, erklärte Jungmann-Karl. Damit wurden die beiden in ihren Funktionen bestätigt. Falkner führt in seiner zweiten Periode die Geschicke des TVB Tiroler Oberland. Ihm stehen die Stellvertreter Helmut Wolf und Anton Monz zur Seite. Der Vorstand wird durch Bettina Thöni (kooptiertes Mitglied) komplettiert. Harald Fuchs wird in den nächsten fünf Jahren dem Aufsichtsrat vorstehen. Er bekleidet die Position seit Frühjahr 2015. Zu seinem Stellvertreter wurde Hartmann Ploner gekürt.

ERFREULICHE ENTWICKLUNG. Auf eine erfreuliche Entwicklung zurückblicken konnte Obmann Armin Falkner in seinem Bericht: „Wir haben vor fünf Jahren beschlossen, eine neue Richtung einzuschlagen. Der wohl sichtbarste Ausdruck dieser Neustrukturierung ist die Rückkehr zu drei eigenständigen Regionsmarken. Diese sind weiterhin in einem starken Gesamtverband eingebettet – mit all seinen Chancen, wertvolle Synergien zu nutzen. Die Kombination ermög-licht die bestmögliche Positionierung und das Fortschreiben einer guten Wertschöpfung unserer Betriebe.“ Dies bestätigt ein Blick auf die Statistik: Die Wertschöpfung pro Bett ist im Zeitraum von 2010 bis 2015 von 135 Euro auf 152 Euro gestiegen. Zuwachs wurde auch auf allen anderen Ebenen verzeichnet: „So etwa bedeutet das Überschreiten der 1,5-Millionen-Marke im Jahr 2016 ein noch nie da gewesenes Rekordergebnis“, betonte Michaela Gasser (Bereichsleiterin Kaunertal). Im Winter 2014/15 erzielte der TVB Tiroler Oberland Platz sechs bei der Auslastung der 34 Tiroler Tourismusregionen.

NEUE PRODUKTE. Vor allem habe sich der Sommer positiv entwickelt. Dies gelang nicht zuletzt durch die getätigten geförderten Investitionsmaßnahmen, wo man eine Vorreiterrolle einnimmt. In den letzten fünf Jahren wurden 9,5 Millionen Euro in die Entwicklung neuer Produkte gesteckt. „Es konnten damit 30 Klein-, Mittel- und Großprojekte umgesetzt werden“, erklärte Daniel Rundl (Bereichsleiter Inntal). Dazu gehören etwa der Rastplatz Sauerbrunn, die Freizeitanlage Quellalpin, Rundwanderweg Fischerranch, die Aussichtsplattform „Adlerblick“, der Bogenparcours in Pfunds, der Ausbau des Rieder Badesees oder der Knappensteig. Das größte Infrastrukturprojekt mit einem Investitionsvolumen von 4,2 Millionen Euro ist der Radweg Via-Claudia-Augusta. Der Lückenschluss zwischen Nauders und Altfinstermünz soll bis 2019 realisiert werden.

BESCHLÜSSE. Dem Vorstand wurde von der Vollversammlung die einstimmige Entlastung erteilt. Ebenso einstimmig wurde der Jahresabschluss 2015 genehmigt. Des Weiteren fasste die Vollversammlung den Beschluss, dass bis auf Nauders, Tösens und Ried die Aufenthaltsabgabe (Ortstaxe) um 20 Cent angehoben wird. In Nauders und Tösens bleibt der Beitrag unverändert, in Ried wird er um 30 Cent auf 1,90 Euro erhöht. Der diesbezügliche Antrag wurde mit zwei Gegenstimmen vom Kaunerberg beschlossen. Einer Beteiligung an der Oberländer Gletscherbahn AG mit 28.000 Euro stimmte die Vollversammlung mit einer Gegenstimme zu. Die neugegründete Gesellschaft verfolgt das Ziel, den Anschluss des Kleinstskigebietes Maseben/Langtaufers an das Kaunertaler Gletscherskigebiet zu realisieren.

Von Herbert Tiefenbacher