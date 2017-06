Flammeninferno bei Pfaffenhofen

Mehr als 320 Einsatzkräfte kämpften gegen Großfeuer beim Entsorgungsbetrieb „TRG“ an

Ein riesiger Feuerball machte vergangenen Mittwoch in Pfaffenhofen die Nacht zum Tag. Im Gewerbegebiet sind beim Entsorgungsunternehmen „TRG“ (Tiroler Recycling GmbH & Co KG – Höpperger) dutzende gelagerte Plastikballen in Flammen aufgegangen. Mehr als 300 Einsatzkräfte von elf Feuerwehren kämpften gegen das Inferno an. Fünf Feuerwehrleute wurden verletzt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Gegen halb elf Uhr nachts heulten in Pfaffenhofen die Sirenen auf. „Als wir zum Einsatzort kamen, stand sofort fest, dass wir Unterstützung von den Feuerwehren der umliegenden Gemeinden und Drehleiter-Einsatzfahrzeuge brauchen“, schilderte der Pfaffenhofer FF-Kommandant Christian Mader am nächsten Morgen gegenüber der RUNDSCHAU. Rund 320 Einsatzkräfte der Feuerwehren Pfaffenhofen, Telfs, Wildermieming, Mieming, Silz, Rietz, Oberhofen, Flaurling, Polling, Hatting und Seefeld löschten das riesige Feuer und konnten so glücklicherweise ein Übergreifen der Flammen auf das „TRG“-Betriebsgebäude verhindern. Fünf Einsatzkräfte mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden. Inzwischen sind wieder alle gesund.

LOB AN DIE EINSATZKRÄFTE. FF-Kommandant Christian Mader lobte nach dem Großeinsatz die Kooperation unter den Einsatzkärften. „Alles hat sehr gut funktioniert. Der Einsatz hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine gute Ausbildung ist!“ Entsorgungsunternehmer Harald Höpperger, der die „TRG“ gemeinsam mit dem Schwazer Unternehmen „Daka“ betreibt, war ebenfalls voll des Lobes: „Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei haben wirklich Großartiges geleistet. Ihrem unglaublichen Einsatz ist es zu verdanken, dass dieser Vorfall letztlich glimpflich endete. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen!“ Die Schadenssumme soll zwischen 300.000 und 400.000 Euro betragen. Die Ermittler gehen inzwischen von Brandstiftung aus. „Durch eine weggeworfene Zigarette hätten die Plastikballen nie in Brand geraten können. Da war mit ziemlicher Sicherheit ein Brandbeschleuniger im Spiel“, sagt Klaus Höpperger, Geschäftsführer der „Höpperger GmbH & Co KG“. Die Polizei Telfs ersucht die Bevölkerung dringend um Hinweise unter Tel. 059 133 7126.