Gekämpft und gescheitert

Postfiliale Flirsch wird mit 30. November geschlossen

Die Post-Presseabteilung ließ im März diesen Jahres noch wissen, dass mittelfristig weder die Postfiliale St. Anton noch jene in Flirsch von Schließungen betroffen sind. Nun hat sich diese Aussage um 180 Grad gedreht: Die Schließung der Filiale in Flirsch mit 30. November ist beschlossene Sache.

Von Elisabeth Zangerl

Zur Vorgeschichte: Zu Jahresbeginn und auch schon im Vorjahr begab sich die Österreichische Post AG intensiv auf die Suche nach einem Postpartner in Flirsch. Ergebnislos, wie auch Bgm. Roland Wechner bestätigt: „Die heimischen Betriebe haben alle an einem Strang gezogen und die Angebote einer Postpartnerschaft abgelehnt. Allen war schon damals klar, dass, wenn ein Postpartner gefunden wird, die Postfiliale in Flirsch früher oder später geschlossen wird“, so der Dorfchef. Ebenfalls im März 2017 bestätigte der Inhaber der im Schnanner Gewerbegebiet ansässigen Schweizer Spezialitätenmetzgerei, Markus Wetter, gegenüber der RUNDSCHAU, einen Vertrag über eine Postpartnerschaft unterzeichnet zu haben. Dem war auch so – seit der Eröffnung der Zweigstelle im August ist im Verkaufs- und Veredelungsbetrieb eine Postpartnerstelle untergebracht.

POSITIVER BESCHEID DER REGULIERUNGSBEHÖRDE. „Nun ist es definitiv, am 30. November wird die Postfiliale Flirsch geschlossen“, berichtete nun Bgm. Roland Wechner der RUNDSCHAU. Wenige Stunden vor dieser Auskunft am 12. Oktober gab es ein Gespräch zwischen einem Vertreter der Österreichischen Post AG und Bgm. Wechner, in dem der Dorfchef über die konkreten Schließungspläne informiert wurde. Schließungen von Postfilialen laufen nach einem vorgegebenen Schema ab, wie Post-Pressesprecher David Weichselbaum via Mail bestätigt: „Die Filiale in Flirsch wurde diesen Sommer von uns zur Schließung bei der Regulierungsbehörde eingemeldet. Nach Prüfung der RTR und positivem Bescheid kann ich Ihnen bestätigen, dass die Filiale in Flirsch mit 30.11.2017 geschlossen wird. Voraussetzung für eine Schließung einer Filiale ist, dass diese bereits mindestens drei Jahre wirtschaftlich negativ ist und auch kein positiver Ausblick besteht. Der Rückgang im Briefgeschäft (minus 4 bis 5% jährlich) macht sich in den Filialumsätzen bemerkbar, was trotz steigender Paketmengen nicht auszugleichen ist.“

„SOLL SICH FÜR BÜRGER NICHTS ÄNDERN“. David Weichselbaum weiters: „Für die Bürgerinnen und Bürger im Gebiet soll sich jedoch nichts ändern, weshalb wir bereits am 29.8. in 6574 Pettneu am Arlberg (Schnann 151, Anmerkung: Zweigstelle Metzgerei Wetter) einen Postpartner eröffnet haben.“ Auf eine mögliche Schließung der Filiale St. Anton angesprochen, relativiert die Post-Presseabteilung derzeit: „Eine Schließung der Filiale in St. Anton ist aktuell kein Thema.“ Bgm. Roland Wechner bedauert jedenfalls: „Es ist schade, wir haben uns bemüht, dass die Postfiliale Flirsch erhalten bleibt – wir haben gekämpft und sind gescheitert. Hätte die Post keinen geeigneten Postpartner gefunden, wäre uns die Postfiliale möglicherweise erhalten geblieben.“