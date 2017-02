Großbrand in Wängle

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettung und Polizei

Am 26. Jänner brach im Ortszentrum von Wängle in einem alten Bauernhaus kurz nach 19 Uhr ein Brand im Bereich des Kamins aus. Die beiden Bewohner wurden von Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht und konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Am 26. Jänner, gegen 19.30 Uhr kam es im Ortszentrum von Wängle zu einem Wohnhausbrand. Die Bewohner, eine 56-jährige Frau und deren 58-jähriger Lebensgefährte, bemerkten die Brandentwicklung nicht und wurden von Nachbarn durch Läuten an der Eingangstür auf die zunächst starke Rauchentwicklung im Dachgeschoß aufmerksam gemacht. Dadurch konnten die Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die sehr alte Bausubstanz und die zahlreichen Hohlräume und

Zwischendecken begünstigten die Brandausbreitung und erschwerten die Löscharbeiten. Der Brand konnte schließlich nur durch Öffnen der Holzböden, Wände, Decken und des Daches unter Atemschutz und massivem Wassereinsatz bekämpft und gelöscht werden. Die Außentemperatur von minus zehn Grad Celsius und das schneebedeckte Dach erschwerten die Löscharbeiten zusätzlich. Im Stall des Hauses befanden sich 40 Hasen, die von den Einsatzkräften alle in Sicherheit gebracht werden konnten.

Kein Person ens chad en. Personen kamen nicht zu Schaden. Umliegende Gebäude und Häuser wurden durch den Brand und die Löscharbeiten nicht beschädigt. Am Brandobjekt entstand erheblicher Sachschaden und so ist dieses derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden.

Brandursachenermittlung. Die Brandursachenermittlung war noch nicht abgeschlossen und wurde am 27. Jänner fortgeführt. Im Einsatz standen insgesamt 116 Feuerwehrkräfte von fünf Feuerwehren

sowie vier Rettungssanitäter und eine Polizeistreife.