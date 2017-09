Große Chance für pfiffige Ideen

Tiroler Lech Funding Contest geht auf die Zielgerade

Kommt der nächste Bill Gates aus dem Außerfern? Wer weiß das schon?! Aber sicher ist: Menschen mit pfiffigen Ideen winkt beim Tiroler Lech Funding Contest eine große Chance.

Was es dazu braucht, sie beim Schopfe zu packen – das machten Sandra Bischof und Dominik Friedle bei einer Infoveranstaltung am Freitag im kdg campus in Elbigenalp Interessenten deutlich. Doch nicht nur sie, sondern jeder, in dessen Kopf eine innovative Geschäftsidee schlummert oder schon umherwandelt, hat die Chance, noch mit in den Wettstreit mit offenem Ausgang einzusteigen. Es steht weder fest, wie viel Preisträger zum Zuge kommen, noch wie groß die Finanzspritze ist, dank der sie ihr Unternehmen vom Plan zur Wirklichkeit werden lassen können. Und das ist ganz bewusst so gewollt, wie Dominik Friedle unterstrich: All dies hätte zugleich auch eine Einschränkung bedeutet.

Kreative Visionen. Henrik Wentzler vom Berggut Gaicht und Michael Hosp vom kdg campus, die diesen Wettbewerb auf die Schiene gesetzt haben, würden sich freuen, wenn möglichst viele Außerferner mit kreativen Visionen ihr Glück machen wollen. Das Credo lautet: Wenn etwas Zündendes, Begeisterndes, Innovatives dabei ist, dann kriegen wir das schon hin. Je mehr, desto besser!

Noch bis zum 31. Oktober um 12 Uhr kann man Start-up- und Business-Ideen aus dem Außerfern bei Sandra Bischof über E-Mail lechfunding@berggut-gaicht.at einreichen. Sie bildet gemeinsam mit Dominik Friedle und Finn Wentzler die Vor-Jury, die darüber entscheidet, welche Ideen letztlich ins Finale kommen.

Drei stehen übrigens schon für die Endrunde fest, einige hat man laut Dominik Friedle aber auch nach der ersten Draufsicht abgewiesen. Dies bedeutet freilich nicht den endgültigen K.o.: „Alle haben auch eine Chance zum Nachbessern. Das ist völlig unbürokratisch bei uns, eine Art Ping-Pong-Spiel zwischen Bewerbern und der Jury.“

Fünf Fragen sollten in der formlosen Bewerbungs-Mail beantwortet werden: Wer bin ich und welche Motivation habe ich? Wie sieht meine Geschäftsidee aus? Wo sehe ich meinen Markt und meine Kunden? Welchen Geschäftsplan habe ich? Was ist mein Ziel?

Eine Rückmeldung der Vor-Jury wird schnell erfolgen, auch weil eventuell noch Fragen offen stehen. Etwas, was in der Umgebung schon existiert, hat freilich keine Aussichten. Keineswegs verboten ist es aber, Ideen, die anderswo erfolgreich sind, auf die lokale Ebene zu übertragen. Da ist „abkupfern“ durchaus erlaubt. Es reicht aus Sicht von Dominik Friedle vorerst durchaus auch ein Konzept für die Region: „Es muss nicht immer und nicht gleich der Weltmarkt sein.“

Und Sandra Bischofs Botschaft sowohl für die Vorauswahl als auch das entscheidende Hearing am 11. November im Berggut Gaicht, bei dem die Finalisten der Jury aus Henrik Wentzler, Michael Hosp, Lilly-Sophie Gerlach, Friederike Wentzler und Martin Entstrasser begegnen, lautet: „Habt keine Angst! Es sind Gespräche auf Augenhöhe. Nicht von oben herab. Wir fressen Euch nicht!“

Von Jürgen Gerrmann