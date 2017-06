Impact Investing

Investieren mit Augenmerk auf ethische und nachhaltige Grundsätze

Von der Hypo-Tirol Bank eingeladen, kam am 13. Juni Dr. Charly Kleissner zum Vortrag ins Autohaus Schweiger. Schon in der Begrüßung von Joachim Kranzler, dem Leiter der Hypo-Geschäftsstelle Reutte, mit dem Zitat: „Ein Geschäft, das nur Geld einbringt, ist ein schlechtes Geschäft“, war die Botschaft zu hören, sein Geld überlegter und nach Berücksichtigung mehrerer Faktoren rentabel zu investieren.

Nachhaltigkeit, um einen positiven Beitrag für den Planeten und die Menschheit zu erzielen, ist hier oberste Priorität und der zukunftsweisende Megatrend am internationalen Finanzmarkt.

Die Veranstaltung fand im neuen E-Schauraum im Autohaus Schweiger statt. Verkaufsleiter Martin Holjevac gab, passend zum Thema Nachhaltigkeit, die Eröffnung einer Lehrwerkstatt im Betrieb bekannt. Für einen kulinarisch abgerundeten Abend sorgten einheimische Gastronomen mit ihren Köstlichkeiten. Einige Außerferner Geschäftstreibende stellten ihre Produkte aus, die passend zum Motto „nachhaltig und fair“ hergestellt wurden.

Vortragender mit Erfolgsgeschichte. Der Vortragende wurde nahezu lautlos mit dem E-Auto ins Atrium gefahren. Der gebürtige Tiroler Charly Kleissner hat es im Silicon Valley bis ganz nach oben geschafft. Sein Wegbegleiter wurde „Apple-Legende“ Steve Jobs. Seine Erfolgsgeschichte begann mit einem Informatikstudium in Wien. Als technischer Leiter wurde er beim Weltkonzern HP eingestellt und lernte in Hawaii seine Frau kennen. Der Aufstieg kam 1993, als Kleissner als Entwicklungsleiter mit einem 700-köpfigen Team die OS X Software entwickelte, die bis heute in jedem Apple-Gerät eingesetzt wird. Infolge eines Jobwechsels zu Ariba ließ sich Kleissner von da an seine Firmenanteile quartalsmäßig auszahlen. Durch den Verkauf wurde er zum Millionär.

Statt sich auf dem Wohlstandspolster auszuruhen und vorzeitig in „Rente“ zu gehen, machte sich Dr. Kleissner gemeinsam mit seiner Frau Gedanken um die tiefere Bedeutung von Vermögen. Er wollte einen Beitrag für den Planeten und die Menschheit leisten. Sozial, ökologisch, rentabel. In die KL Felicitas Foundation wurde als Grundstein das Stammkapital zu 100 % in Social Impact investiert. Dem folgte das globale Netzwerk „Toniic“, ebenfalls von Kleissner gegründet.

Seither ist der millionenschwere Investor mit der Mission beschäftigt, Anleger zum Umdenken zu bewegen und damit eine Hebelwirkung des Kapitals zu sozialen und ökologischen Veränderungen zu erzielen. „Mir als Systemdenker sind Investoren, die das System ändern wollen, am liebsten“, so Kleissner.

Wenn Sie sich nun die Frage stellen, ob Ihre Geldanlage ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig ist, wenden Sie sich an einen kompetenten Bankberater, der ein auf Sie zugeschnittenes Portfolio unter Berücksichtigung der genannten Grundsätze erstellt.

Von Michaela Weber