Angebote und Leistungen sozialer Einrichtungen für Jugendliche im Außerfern

Die Veranstaltung Info4Youth fand heuer zum ersten Mal in Reutte statt. In der Sporthalle Reutte konnten sich Jugendliche und junge Erwachsene über verschiedene Einrichtungen und Angebote – speziell für junge Leute – informieren.

Etliche Aussteller waren vertreten, stellten ihre Organisation vor und erklärten, wie man sich einbringen bzw. mitmachen kann. Es wurde aufgeklärt, beispielsweise bei ,BIN’ über alle Aspekte von Suchtproblematiken oder bei „BASIS“ über Hilfestellungen und Beratungen bei familiären Problemen. Das „Rote Kreuz” war ebenso vertreten wie die „Bergrettung”. Das „Freiwilligenzentrum” stellte Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit für Jugendliche vor. Wer noch nicht wusste, dass es das ,Infoeck’ für Jugendliche gibt, konnte sich darüber schlau machen. Die „Bücherei Reutte” war mit von der Partie, das Jugendzentrum „Smile” vertreten. Auch die Organisationen „Via Nova” und „Lebenshilfe” hatten Stände in der Sporthalle. Sämtliche vertretenen Organisationen waren bereits im Vorfeld an die Schulen herangetreten und luden zur Veranstaltung ein. Dieses Angebot wurde von vielen Schulklassen angenommen, denn: Gut informiert, ist halb gewonnen. Was in diesem Jahr mit Info4Youth begann, soll nachhaltig sein und jedes Jahr wieder stattfinden.