„La Soa“ öffnet die Türen!

Neun exklusive Chalets und eine topmoderne Eventlodge sind ab sofort im schönsten Hochtal Tirols zu buchen

Von der Idee bis zur Fertigstellung dauerte es zweieinhalb Jahre. Schattwalds Bürgermeis-terin Waltraud Zobl-Wiedemann ist stolz darauf, eine Gäs-teunterbringung dieser Art in ihrer Gemeinde zu haben. Es ist ein neues Konzept, das Gäste, Firmen und Veranstaltungen sowie Arbeitsplätze ins Tannheimer Tal bringen soll. Die Bürgermeisterin gratulierte bei der Eröffnung der „La Soa“-Gründerin Dr. Stephanie Swoboda zum gelungenen Projekt.

Ganz nach dem Motto „Achtsamkeit“ wurden die Chalets im traditionellen Baustil und mit natürlichen Materialien in die Bergwelt eingefügt. Die Inneneinrichtung ist geradlinig und modern. Die einzelnen Häuser sind unterschiedlich geschnitten und bieten Platz für zwei bis acht Gäste. Um die Privatsphäre zu wahren, wurde gezielt auf einen großen, zentralen Wellnessbereich verzichtet. Wer in den Chalets zu Gast ist, kann sich über eine in jedem Haus befindliche Sauna und eine Außenwanne freuen. Sie wurden für bis zu acht Personen so konzipiert, dass genügend Rückzugsmöglichkeiten durch die Aufteilung der Zimmer und die gemütlichen Dachnischen besteht. Eine Besonderheit ist der „schwimmende“ Hochzeitspavillon. Mit dem Essenskonzept setzt die Inhaberin vorerst auf Catering.

Die zentrale Eventlodge bietet verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten. Durch ein wohldurchdachtes Konzept können die Räumlichkeiten variabel getrennt oder für bis zu 100 Gäste geöffnet werden. Viel Bedacht wurde bei der Anlage auf regionale Wertschöpfung genommen. Sowohl mit der Planung als auch für Heizung, Elektrik, Gartengestaltung und Kücheneinrichtung wurden heimische Firmen betraut. Für den Bau zeichnet eine Kärntner Firma verantwortlich. Ob Hochzeit, Event-Cooking, Urlaub, Seminare oder andere Veranstaltungen, das „La Soa“ ist ein besonderer Ort für einen einzigartigen Aufenthalt!

Von Michaela Weber