Startschuss für die „Wege des Holzes“ in Scharnitz ist nun gefallen

Mit dem deutschen Olympiasieger Markus Wasmeier als Zugpferd nimmt das Holzer-Museum in Scharnitz mehr und mehr Fahrt auf. Nach Jahren der Vorbereitung hat nun die Neugestaltung der Länd mit dem ersten Bauabschnitt, dem Aufbau der Holzerhütte aus dem Gleirschtal begonnen. Beim offiziellen „Spatenstich“ bzw. „Balkentragen“ in der vergangenen Woche war von einem „Leuchtturmprojekt“ und von einer „einmaligen Gelegenheit für Scharnitz“ die Rede, „sich als westliches Tor zum Naturpark Karwendel zu positionieren.“

Bürgermeisterin Isabella Blaha konnte bei der Vorstellung des Projekts durch Franz Straubinger vom Naturpark Karwendel im Sitzungssaal der Gemeinde nicht nur Landesrat Johannes Tratter und Hans-Dieter Schuster vom Bayerischen Umweltministerium willkommen heißen, sondern auch Architekt Benedikt Gratl, den TVB-Vorsitzenden der Olympiaregion Seefeld Christian Wandl und die Interreg-Geschäftsführerin Erna Andergassen. Auch Markus Wasmeier war persönlich anwesend, mit dessen Museum in Schliersee eine enge Zusammenarbeit geplant ist.

Doch während sich Wasmeiers altbayrisches-Museumsdorf am Schlier-see als Begegnungsstätte für Kultur, Tradition und Handwerk sowie als Ausflugsziel für die ganze Familie längst etabliert hat (in 2017 bisher 100.000 Besucher), legt Scharnitz erst den Grundstein für ein eventuell ebenso erfolgreiches Projekt. Im Bauabschnitt 1 wird in der Länd als erstes Ausstellungsstück eine historische Holzerhütte wieder aufgebaut (eine zweite kommt ins Freilichtmuseum in Schliersee), Bauabschnitt 2 wird im nächsten Frühjahr den Außenbereich der Länd gründlich verändern und dabei teilweise nach Plänen und Ideen der Scharnitzer Volksschüler Asphalt und Rasen durch Blumenwiesen, Hügel und Bäume ersetzen. Und schließlich wird 2018 und 2019 ein modernes Besucherzentrum entstehen, damit den Gästen „der Schatz des Naturparks Karwendel in einem angemessenen Infobereich präsentiert werden kann“, so Christian Wandl. Die Scharnitzer Holzerhütte diente seit 1913 in rund 1200 Höhe als Waldarbeiter-Unterkunft im Gleirschtal, wurde in den vergangenen Monaten von dem einheimischen Zimmerer Alois Seelos Stück für Stück abgebaut, Teil für Teil nummeriert und wartet jetzt verpackt in einem Stadel darauf, so originalgetreu wie möglich wieder aufgebaut zu werden. Wenn die Hütte „umgezogen“ ist, wird direkt daneben das vom Tiroler Architekten Benedikt Gratl entworfene, ultramoderne Informationszentrum errichtet. Das gesamte Vorhaben, für dessen Umsetzung sich der Verein Naturpark Karwendel verantwortlich zeichnet, soll bis 2019 abgeschlossen sein. Dessen Vertreter, Franz Straubinger, zeigte sich bei der Präsentation sehr zufrieden über die Zusammenarbeit von Bayerischem Umweltministerium und Markus Wasmeier einerseits und Land Tirol und Gemeinde Scharnitz andererseits: „Natur kennt halt keine politischen Grenzen.“

Finanziell sei das Projekt in trockenen Tüchern: Die Hälfte der veranschlagten zwei Millionen Euro kommt aus einem grenzüberschreitenden Förderprogramm der EU INTERREG (Erna Andergassen: „eine Supersache“), auch die Länder Bayern und Tirol, der TVB Olympiaregion Seefeld und die Gemeinde Scharnitz sind dabei. „Und wenn das immer noch nicht reicht“, so Landesrat Tratter, „wird Isabella Blaha in bewährter Weise sicher noch einmal bei mir vorsprechen.“

Von Gerd Harthauser