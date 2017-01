Neujahrsüberraschung

GKI: Vertragsauflösung mit „Hochtief Infrastructure GmbH“

Überraschung: Der Bauherr des Gemeinschaftskraftwerks Inn, die GKI GmbH, meldet, dass man sich von der Hochtief Infrastructure GmbH – sie errichtet den Triebwasserstollen – einvernehmlich getrennt hat.

Am Montag lud die GKI GmbH zu einer Pressekonferenz, um Neuigkeiten zu verkünden. „Es ist uns ein Anliegen, das was auf der Baustelle passiert, offen zu kommunizieren“, so GKI-Geschäftsführer DI Johann Herdina. Im Jahr 2016 sei auf der Baustelle nicht alles rund gelaufen. Unvorhersehbare, vor allem geologische Schwierigkeiten hätten, so Herdina weiter, die Vortriebsleistungen erschwert und zu Verzögerungen geführt. „Aufgerissen“ hat man 16 Monate. „Vor diesem Hintergrund haben sich die GKI GmbH und die Hochtief Infrastructure GmbH darauf verständigt, den Bauvertrag zur Errichtung des Triebwasserweges einvernehmlich zu beenden“, erklärt Herdina. Nähere Gründe für die Trennung nennt der GKI-Geschäftsführer nicht. Er sagt dazu: „In Bezug auf die Details der Vertragsbeendigung haben wir Stillschweigen vereinbart“.

NEUES BAUKONSORTIUM. Der Triebwasserstollen hat eine Länge von 21,5 Kilometer. Dieser wird mit zwei Hartgesteins-Doppelschild-Tunnelvortriebsmaschinen aus dem Berg gefräst. Der Stollen verläuft vom Stauraum Ovella zum Krafthaus Prutz. Der Ausgangspunkt für den Stollenbau ist der Fensterstollen in Maria Stein. Von dort aus wird ein ca. 12 km langer Stollen Richtung Wehranlage in Ovella und ein ca. 9,4 km langer Stollen Richtung Krafthaus in Prutz durch den Berg getrieben. Laut Herdina beträgt die derzeit gebohrte Strecke Richtung Ovella 1.758 Meter und Richtung Prutz 1.650 Meter. Ab März werden die Vortriebsarbeiten mit einem anderen Baukonsortium, es stammt aus Österreich, weitergeführt. Zum Namen des Baukonsortium hält sich GF Herdina vorerst bedeckt. Herdina: „Wir werden darüber informieren, nachdem der Vertrag unterzeichnet ist. Das soll am Donnerstag dieser Woche erfolgen“. Er sagt nur so viel: „Es wurde mit dem Zweit- und Drittgelisteten der Ausschreibung verhandelt“. Beim Baulos „Triebwasserstollen“ geht es um 132 Millionen Euro. Insgesamt werden 461 Millionen Euro investiert.

ARBEITER WERDEN ÜBERNOMMEN. Bis zum Einstieg des neuen Konsortiums im März wird die Hochtief Infrastructure GmbH die Vortriebsarbeiten unter Anweisung der GKI GmbH weiterführen. „Die auf der Baustelle Arbeitenden werden dann vom neuen Konsortium übernommen“, kündigt GF Herdina an. Kein Problem sei dann auch der Maschinenpark (Tunnelvortriebsmaschinen etc.). Herdina: „Dieser befindet sich im Besitz der GKI GmbH“. Und die lokalen Zulieferer? Dazu DI Herdina: „Die werden weiterhin benötigt“. Derzeit sind insgesamt an die 500 Personen mit dem Bau (drei Baulose) des GKI-Kraftwerks beschäftigt. Dazu kommen noch die Jobs bei den Transportunternehmen und Zimmervermietern.

OPTIMISTISCH. Herdina blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir werden 2017 zügig weiter kommen und einiges aufholen. Nach Herdinas Prognose wird Anfang 2019 der Durchschlag und Anfang 2020 die Inbetriebnahme erfolgen. Herdina glaubt, dass man im Kostenrahmen bleiben werde – allerdings: „Wir haben eine für derartige Bauvorhaben übliche Reserve eingeplant, die werden wir auflösen müssen“, erklärt GF Johann Herdina.

Von Herbert Tiefenbacher