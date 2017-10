Nicht Lehrer werden – sondern was Anständiges lernen?

Darüber sinniert W. A. Ruepp in seinem neuen Buch nach

Einen sehr eindrucksvollen Blick auf den Beruf Lehrer gibt Wolfgang A. Ruepp in seinem neuesten Buch „imlehrlauf.com – 40 Momente aus Lehrerleben“.

Viele Einzelheiten haben wir in unserer RS Ausgabe Nr. 40 vom 4./5. Oktober schon aufgeführt. Daher möchten wir hier nun ausschließlich über den interessanten Abend in der HLW – Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe am vergangenen Mittwoch berichten.

Literatur, Musik und Kulinarik hat Ruepp auf eine besondere Art verbunden. Auszüge aus verschiedenen „Momenten“ seines Buches würzte er mit Spontanaussagen, zum Teil Ironie und Gefrotzel sowie Ergänzungen zum Geschriebenen. Selbst Erlebtes und von anderen Gehörtes vereinigte er in seinem neuen Werk. Und an ausgewählten Stellen ließ er Musik einfließen, die von Johanna Hengg am E-Piano fantastisch eingespielt wurde. Zusammen haben sie die Titel ausgewählt, so waren Stücke des Jazz-Komponisten Dave Brubeck (1920-2012), von George Gershwin (1898-1937), Lieder von Frank Sinatra (1915-1998) oder auch Wolfgang Ruepps Lieblingsstück, die „Bagatelle“ des österreichischen Komponisten Roland Batik (1951) zu hören. Viel Beifall spendeten die Zuhörer diesem Teil des Abends.

Schulleiter MMag. Werner Hohenrainer wusste in seiner Begrüßung zu berichten, dass der Autor an seiner Schule die erste Lehrerstelle hatte und auch, dass durch Ruepps Vorschlag die Bilder des vorhergehenden Direktors, Hofrat Mag. Max Knittel aufgehängt wurden. Mathias Huter, vom Ehrenberg-Verlag Reutte, freute sich über die zahlreichen Besucher zur Buchvorstellung. Er konnte auch den Gründer des Verlags, Richard Lipp begrüßen.

Nach neun literarischen Kostproben aus seinem Buch luden Wolfgang Ruepp und der Ehrenberg-Verlag die zahlreichen Gäste zu lukullischen Köstlichkeiten ans Buffet ein. Hier war dann die Gelegenheit gegeben, zum einen mit dem Autor und auch untereinander ins Gespräch zu kommen. Ruepp verwies auch noch auf seine Website www.imlehrlauf.com, bei der Lehrpersonen gerne die eigenen Erfahrungen einbringen können.

Von Claudia Chauvin