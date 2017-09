Olympia 2026 im Dialog

Information und Diskussion in der Wirtschaftskammer Reutte

Der Welt zeigen, wie es geht, ist die Devise, mit der Innsbruck-Tirol seine Kandidatur für die olympischen Winterspiele 2026 untermauert. Tirol als Kraftplatz bietet die natürlichen Rahmenbedingungen, die nötige Infrastruktur und ist somit der ideale Standort.

Bereits dreimal brannte in Tirol das olympische Feuer. 1964 – im Jahr des Aufbruchs, 1976 – im Jahr der Emotionen und 2012 – im Jahr der Jugend. 2026 – im Jahr der Nachhaltigkeit – soll die Flamme wieder lodern.

Am 19. September wurde zu einer Informationsveranstaltung in die Wirtschaftskammer Reutte eingeladen. Vier Olympiabefürworter – Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Comités Peter Mennel, Machbarkeitsstudienautor Philipp Groborsch und der Außerferner Ski-Star Niki Hosp – standen Rede und Antwort.

Weg vom Gigantismus. Olympia 2026 soll ein nachhaltiges Event werden. Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass Tirol ein Vorreiter sein kann. Tirol prüft, welche Sportstätten vorhanden, welche Möglichkeiten geboten sind und wird laut Studie mit dem Budget des IOC (Internationales Olympisches Comité) auskommen.

Mit „Olympia auf Schiene“ stellte LH-Stv. Josef Geisler ein Verkehrskonzept vor. „Der Großteil der Wettkampfstätten ist auf der Schiene erreichbar“, so der Politiker. Auch der Sicherheitsaspekt wird sehr ernst genommen, der Bund steht klar hinter dem Konzept.

Philipp Groborsch, Autor der Machbarkeitsstudie erklärte: „So wie es ist, kann es in Zukunft nicht sein.“ Olympia muss lokal verankert sein, Wettbewerb kann es nur in der Wettbewerbsfähigkeit geben. „Olympia ist kein Infrastrukturprojekt. Wirtschaftlich tragfähig wird mit dem gearbeitet, was vorhanden ist“, so Groborsch. Er nannte Innsbruck als weltweiten Kompetenzführer im Wintersport, an dem die Spiele so ausgerichtet werden sollen, wie es die Gegebenheiten erlauben.

ÖOC (Österreichisches Olympisches Comité)-Generalsekretär Peter Mennel bestätigt, dass „auch das IOC erkannt hat, dass es so nicht weitergehen kann.“ Die Spiele müssen sich in Zukunft an die Städte und nicht die Städte an die Spiele anpassen. „Kompetenz spart Kosten. Diesen einzigartigen Vorteil haben wir in Tirol, das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, so Mennel.

Ski-Star Niki Hosp, zweimalige Olympiateilenehmerin, betonte, dass es in Tirol ein ganz spezielles Flair gebe, das sie woanders nicht gefunden hat. „Olympia hat eine weltweite Faszination – für Sportler und für das Publikum. Der Wintersport muss wieder dahin geholt werden, wo er zu Hause ist. Wenn wir es für Innsbruck-Tirol schaffen, werden alle davon profitieren.“

Jede Stimme zählt. Am 15. Oktober ist die Bevölkerung aufgerufen, über die Kandidatur von Innsbruck-Tirol abzustimmen. Mitbewerber für Olympia 2026 sin Calgary (Kanada), Stockholm (Schweden) und Sion (Schweiz).