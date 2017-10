Postliches Nummernrätsel

Liebe Freunde der raschen Zustellung von Paketen und Briefen!

Einst war die Post ein Paradebetrieb. Ein Aushängeschild des staatlichen Unternehmertums. Viele Mitarbeiter verzichteten auf höhere Gehälter in der Privatwirtschaft, um als Postfuchs mittels sicherem Einkommen Zukunft und Familie zu planen. Fehler im System und mangelnde Dankbarkeit der Dienstnehmer kippten dann die Stimmung. Unter dem Motto „Wer nichts will und wer nichts kann, der geht zu Post und Eisenbahn“ verhöhnten Neider die öffentlichen Dienstleister. Die darauf folgenden Umstrukturierungen ließen keinen Stein auf dem anderen. Die Post wurde – von privaten wie staatlichen Sanierern – zerlegt wie ein Tier. Das Telefongeschäft war das Filet, die Pakete bestenfalls der Braten, die Briefe lediglich wie Haut und Knochen.Viele mögen das. Hauptsache, es ist alles anders. Es zählt nur noch, was glänzt und glitzert. Deshalb feilschen die Neo-Manager ständig an Neuem. Nicht nur global, längst auch lokal. In Imst gibt es jetzt auf der Post einen Shop. Damit die Briefaufgeber auf ihrem Weg bis hin zum Markenschlecken nicht schnurstracks zum Schalter kommen, muss der Postkunde eine Nummer ziehen. Diese leuchtet dann elektronisch auf und du darfst zum Pult. Vorher solltest du shoppen. Sogar süße Zuckerln werden über Videowände feil geboten. Ein Freund von mir nennt das bereits McPost. Er ärgert sich aufs Blut. In Imst zahlte er unlängst für ein Packerl 2,50 Euro. Angekommen sei das Versandgut vier Tage später. In Deutschland gab er ein ähnliches Paket auf. Die Lieferzeit: Ein einzelner Tag. Kosten: Exakt 1,40 Euro. In der Bundesrepublik bist du am Postschalter noch keine Nummer. Aber das wird noch kommen, denke ich. Die Imster Postler sind vorerst mal die Versuchskaninchen.

Übrigens: Du kannst bei der Post auch Lotto spielen. Das ist die Mega-Chance. Ziehst du sechsmal beim Briefaufgeben die richtige Nummer bist du vielleicht Millionär. Alles ist möglich. Und nichts ist fix.

Meinhard Eiter

E-Mail an den Verfasser? Ihre Meinung ist gefragt!