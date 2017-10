„Sie hauen sich alles rein – Hauptsache, sie sind high“

Spürbarer Anstieg beim Drogenkonsum Jugendlicher im Bezirk

War die Suchtmittel-Entwicklung im Bezirk Landeck längere Zeit rückläufig, sind Drogen nun wieder spürbar im Vormarsch. Genommen wird alles, von klassischen Einstiegsdrogen über chemische bis hin zu Tiermedikamenten. Fachleute bestätigen die besorgniserregende Entwicklung.

Von Elisabeth Zangerl

Jugendbetreuer und Freestyle-Trainer Christoph „Giggo“ Wolf ist betroffen: „Das scheint völlig auszuarten – derzeit ist eine richtige Drogen-Hype-Welle ersichtlich.“ Alexandra Pümpel von der Landecker Beratungsstelle der Suchtberatung Tirol bestätigt: „Dieser Aussage kann ich nur zustimmen – ich arbeite seit nunmehr sechs Jahren in der Suchtberatung, der Drogenkonsum ist enorm gestiegen. Kiffen ist nun sozusagen Standard – laut einer Studie probieren es 80 Prozent aller Jugendlichen einmal aus, für mich sind es gefühlte 90 Prozent, wovon Gott sei Dank nur zwischen ein und zwei Prozent dabei bleiben.“ Als problematisch stuft die Situation auch Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamts, ein: „Cannabis ist weltweit betrachtet die Massendroge – man muss jedoch sagen, dass die Qualität heute wesentlich hochwertiger ist, die Inhaltsstoffe somit stärker. Eine Cannabis-Abhängigkeit findet heute schneller als vor 40 Jahren statt.“ Äußerst bedenklich aus Sicht der Fachleute ist auch der Zugang zu Drogen: „Ein großes Problem ist auch, dass Leute einfacher zu Drogen kommen – der Zugang hat sich durch das Darknet stark verändert“, schildert Alexandra Pümpel, dadurch seien auch viel mehr reine Substanzen am Markt, die die Menschen nicht gewohnt sind, und so häufiger zu Überdosierungen führen. Walter Pupp sieht im Darknet ein „riesiges Problem für die Exekutive: Die Verfolgung im Darknet ist nahezu nicht möglich.“

„Chemische Drogen im Ansteigen“.

Geändert hat sich die Hemmschwelle: „Jugendliche beginnen heute oftmals nicht nur früher zu rauchen, auch tun sie dies auf offener Straße“, schildert Christoph Wolf (der als Freestyle-Trainer und Jugendtreff-Leiter berufsbedingt einer Schweigepflicht unterliegt). „Bedenklich ist auch der Konsum von Energie-Drinks, oftmals schon im Kindesalter“, fügt Alexandra Pümpel hinzu. Das Einstiegsalter sinkt: „Es gab Fälle, in denen Achtjährige bereits gekifft haben – es gibt auch Klienten, die mit 14 schon wegen Auffälligkeiten zugewiesen werden.“ Einstiegsdrogen sind Alkohol und Zigaretten, aber auch legale Medikamente und das illegale Cannabis. Die Konsumenten nehmen verschiedene Drogen, so Pümpel: „Vor allem Ecstasy und Speed gehören schon zum Alltäglichen – total in ist derzeit Ketamin, ein meist als Pferdebetäubungsmittel bekannter Arzneistoff.“ „Ketamin wurde hinsichtlich Dosierung und Wirkung nur veterinärmedizinisch getestet“, warnt auch Walter Pupp, der anmerkt: „Es tauchen auch immer wieder Drogen auf, die im Suchtmittelregister nicht erfasst sind (Pilze, Badesalze …).“ „Das Schlimme ist der Mischkonsum, die Jugendlichen hauen sich zum Teil alles rein – Hauptsache, sie sind high“, weiß Alexandra Pümpel.

Soziale Medien als negativer Faktor.

„Trotz des steigenden Freizeitangebots scheinen die Jugendlichen mehr Langeweile zu haben – zudem werden Probleme mit Drogen zu kompensieren versucht“, glaubt Christoph Wolf. Eine große Rolle spielten auch Soziale Medien, so Wolf, der jedoch betont, dass es in Anbetracht der Zahl der Jugendlichen trotz alledem „Ausreißer“ seien, die jedoch kontinuierlich mehr werden: „Uns als Jugendbetreuer bleibt nur, Gespräche zu den Jugendlichen zu suchen – man sollte das Thema aber dann nicht überthematisieren, sonst erreicht man meist das Gegenteil“, betont Wolf. In St. Anton, wo er tätig ist, wie auch in anderen Jugendtreffs wird präventiv gearbeitet – etwa jährliche Vorträge zum Thema. Eine große Angst hat der Jugendbetreuer: „Wenn es legalisiert werden würde (beispielsweise Marihuana) würde mir das große Sorgen bereiten.“ Die Jugendlichen lassen sich meist nicht freiwillig beraten – Alexandra Pümpel: „Jugendliche kommen meist nicht freiwillig, meist nur durch Weisungen (Jugendamt oder Amtsarzt) oder durch Druck der Erziehungsberechtigten.“ Drogenkonsum sei oftmals nur „ein Symptom einer psychischen Erkrankung“, daher: „Wir helfen unseren Klienten und schauen auch, welche Behandlungen benötigt werden (Medikamente, Psychotherapien…) – nur über den Drogenkonsum zu sprechen wäre eine reine Symptombehandlung.“ Die Suchtberatung Tirol bietet in Landeck kostenlose und anonyme Beratungen an – montags von 11 bis 15 und von 15.30 bis 19.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 und von 12 bis 15.30 Uhr, Tel. 0544262990.

„Die Gesellschaft wird süchtiger“.

Die Suchtmittelstatistik der Jahre 2015 und 2016 im Bezirk Landeck zeigt einen Rückgang von 280 auf 232. Bei den 14- bis 17-Jährigen wird ein Anstieg von 27 auf 34 Drogendelikte verzeichnet, bei den 18- bis 20-Jährigen ein Rückgang von 61 auf 46. Walter Pupp merkt an: „Diese Suchtmittelstatistik ist jedoch nicht aussagekräftig in Anbetracht des Suchtverhaltens der Gesellschaft und spiegelt auch nicht das Suchtgiftverhalten der Jugendlichen wider.“ Heute gebe es mehr Suchtmittelkonsum als früher, das Suchtpotenzial steige allgemein (auch in puncto Medikamente, Spielsucht u.a.): „Die Gesellschaft wird einfach süchtiger.“