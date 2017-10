Tag des Ehrenamtes

Verleihung der Tiroler Ehrennadel im VZ Breitenwang

Landeshauptmann Günter Platter ist tirolweit unterwegs, um ehrenamtlich engagierte Personen mit der Ehrenamtsnadel auszuzeichnen und ihre Tätigkeit zu würdigen.

Nach der offiziellen Definition wird unter Ehrenamt altruistisches Handeln verstanden, bei dem eine Einzelperson oder eine Gruppe freiwillig und unentgeltlich Arbeit leis-ten. Ehrenamtliches Engagement hilft sowohl den Nutznießern als auch den Helfern.

Am Donnerstag, dem 28. September, wurden Personen aus mehreren Gemeinden des Bezirkes Reutte – im Rahmen einer Feier im VZ Breitenwang – von Landeshauptmann Günther Platter für diese freiwillig geleistete Arbeit geehrt und ausgezeichnet. Der Breitenwanger Bürgermeister Hanspeter Wagner erwähnte in seinen Grußworten, dass Menschen gebraucht werden, die ganz selbstverständlich und ohne Erwartungshaltung ehrenamtliche Arbeit leisten. Er richtete seinen Dank an alle, die geehrt wurden und knüpfte die Bitte daran: „Bleiben Sie bitte weiterhin Vorbilder.“

Unbezahlbarer Mehrwert. Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf entdeckte im Publikum viele bekannte Gesichter, die teilweise schon seit Jahrzehnten ehrenamtliche Arbeit leisten. „Sie helfen nicht nur, sie bereiten auch Freude.“

Vergelt’s Gott. Für LH Günther Platter zählt „Vergelt’s Gott sagen“ mit zu den schönsten Aufgaben eines Landeshauptmannes. „Ehrenamtliche in Tirol leisten Arbeit im Wert von 1,7 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte aller Tiroler sind in einer ehrenamtlichen Funktion tätig. Das ist ein unschätzbarer Mehrwert für die ganze Gesellschaft.“ Ehrenamtliche Tätigkeit ist vielfältig und reicht von der Hilfe nach Katastrophen, der Mithilfe in Pfarren, sozialen Einrichtungen, Büchereien, der Ünterstützung bei der Pflege bedürftiger Personen, dem Dienst bei Blaulichtorganisationen bis zum Zeit schenken und einfach da sein.