Verbesserte Erreichbarkeit

Zams: Besuchergarage beim Krankenhaus St. Vinzenz in Betrieb

Ein Teil der Erweiterung des Krankenhauses St. Vinzenz in Zams ist der Bau einer Garage. Seit vergangener Woche ist sie in Betrieb – sie sorgt für mehr Komfort und kostet 70 Cent pro halbe Stunde (15 Minuten sind kostenlos).

Mit der Fertigstellung der Patienten- und Besuchertiefgarage feierten die Krankenhaus-Verantwortlichen vergangene Woche einen Meilenstein der bis 2021 laufenden Erweiterung. 141 Stellplätze stehen in der direkt unterhalb des Krankenhauses errichteten öffentlichen Garage zur Verfügung – 50 für Mitarbeiter, der Rest für Besucher. Es sind sowohl Behinderten- als auch Frauenparkplätze ausgewiesen, die vorwiegend um die Lifte herum gruppiert sind. „Von der Tiefgarage können unsere Patienten per Lift direkt auf das Niveau unseres Haupteinganges fahren. Das bedeutet gerade für gehbehinderte oder eingeschränkt mobile Personen eine massiv vereinfachte Anreise ohne Einschränkungen. Die Erreichbarkeit des Krankenhauses hat sich in Summe enorm verbessert“, freut sich Geschäftsführer Dipl. KH Bw. Bernhard Guggenbichler. Eine Viertelstunde parken ist kostenlos (z. B. zum An- und Abtransport von Patienten), grundsätzlich sind 70 Cent pro halbe Stunde zu berappen, der Tagestarif beträgt maximal 7 Euro. „Wir sind überzeugt, damit ein sehr kostengünstiges und sozial verträgliches Tarifmodell zu bieten. Gerade wenn man den Vergleich zu den Stundentarifen im städtischen Bereich anstellt, wird ersichtlich, dass wir auch auf dieser Ebene unserem öffentlichen Versorgungsauftrag mehr als gerecht werden“, so Guggenbichler. Geöffnet hat die Tiefgarage rund um die Uhr. Um eine möglichst effiziente Lenkung der Verkehrsströme zu gewährleisten, ist die Installation eines Besucherleitsystems geplant: Elektronische Infotafeln bei der Krankenhausauffahrt und am öffentlichen Parkplatz an der Innstraße geben Auskunft über die Anzahl der freien Plätze in der Tiefgarage.

600 PARKPLÄTZE INSGESAMT. „Seit Baubeginn haben wir 270 neue Parkplätze geschaffen“, weiß Arch. Friedrich Falch, mit jenen beim St. Vinzenz Bildungszentrum für Gesundheitsberufe seien es 400, und insgesamt gebe es nun 600 im Umfeld des Krankenhauses. Die sind auch nötig: „Mit Öffis kommt man extrem schwer zu Dienstbeginnzeiten ins Krankenhaus Zams“, berichtet Dipl.-KH-Bw. Bernhard Guggenbichler vom diesbezüglich noch ausbaufähigen Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. In „St. Vinzenz“ sind derzeit übrigens rund 800 Menschen beschäftigt, im Endausbau werden es mehr als 1.000 sein. Ein einfaches Bauvorhaben war die Garage nicht: Da einerseits auf Fels, andererseits auf Schlick gebaut werden musste, wurden 260 Pfähle bis zu 20 Meter tief in den Boden gerammt. Die neue Garage gehört zum Haus 4, das in Fertigstellung begriffen ist. Teile der Verwaltung sowie der Notarztstützpunkt des Roten Kreuzes haben ihre neuen Räumlichkeiten bereits bezogen.