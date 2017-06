SVR U12 seit vier Jahren ungeschlagen

Wenn der Schiedsrichter abpfeift, gehen die aktuellen Spieler der U12-Fußballmannschaft des SV Reutte als Sieger vom Platz. Seit vier Jahren marschiert dieses Team von Sieg zu Sieg. Die Mannschaft ist seit 55 Spielen in der Meisterschaft ungeschlagen – in diesen Partien feierte sie bei zwei Unentschieden 53 Siege.

Die unglaubliche Serie begann im Jahr 2013: Das Trainer-Duo Thomas Kerber und Ezmin Tanjic startete mit den Nachwuchskickern in der U9 Meisterschaft und gewann auf Anhieb alle Spiele. Als U10 Mannschaft beendeten die Burschen ungeschlagen mit 17 Siegen und einem Torverhältnis von 209:18 die Saison.

In souveräner Manier sicherte sich das Team auch die U11 Wertung im vergangenen Jahr in der Oberlandgruppe des Tiroler Fußballverbandes (TVF). In dieser Saison lieferte die Mannschaft das gewohnte Bild: sie gewann und gewann und gewann. Nach 14 Spielen standen 13 Siege und ein Remis zu Buche – der nächste Meistertitel. Saisonen übergreifend dominierten damit diese Jungs seit vier Jahren den Nachwuchs-Fußball im Westen Tirols.

Erfolgshungriges Team. Auch bei internationalen Einladungsturnieren zeigte dieses SVR-Team bereits auf. Diese Leistungen blieben den Spielerbeobachtern nicht verborgen. Über die Leistungszentrum-Talenteschmiede des TFV und Kooperationsvereine des deutschen Bundeligisten FC Augsburg versuchen nun einige Spieler, den nächsten Schritt auf der Fußball-Karriere-Leiter zu erklimmen.

Zuvor galt es aber, den Titel mit den vom Außerferner Druckhaus gesponserten „Serien-Meister-Leibchen“ ordentlich zu feiern.