Marktfest im wilden Tiroler Westen

Der erste Samstag im August bedeutet seit vielen Jahren Ausnahmezustand im Reuttener Untermarkt. Alljährlich findet zu diesem Termin das Marktfest statt.

Seit 2016 wird das Fest im Untermarkt unter ein spezielles Motto gestellt, ansonsten wird auf das bewährte Konzept gesetzt. Heimische Gastwirte sorgen für Speis und Trank, auf mehreren Bühnen heizen Musikgruppen und DJs die Stimmung an. Auf die Kinder warten immer ganz besondere Attraktionen – so begeistert das Marktfest immer Jung und Alt.

Wild-West-Feeling. Wer am Samstag durch den Untermarkt spazierte, wurde in eine aufregende Welt entführt. Ganz dem Motto 2017 „Wilder Westen“ verpflichtet, konnte man Cowboys und Saloondamen treffen und seinen Hunger mit „Prärie-Spezialitäten“ stillen.

Countrystimmung, Bull-Riding und Goldschürfen begeisterten die Besucher. Lange meinte es der Wettergott gut mit den Reuttenern – bis zum Abend gab es schönes Sommerwetter. Doch selbst eine Gewitterschauer am Abend konnte der Stimmung nichts anhaben. Cowboys und -girls sind eben hart gesotten und lassen sich von ein paar Regentropfen nicht aus der Bahn – oder besser, aus dem Sattel – werfen.