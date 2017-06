Was am Stammtisch unter den Nägeln brennt

Die RUNDSCHAU fragte beim Imster Bürgermeister nach: Was tut sich derzeit aus baulicher Sicht in der Stadt?

Es ist ein Jahr, in dem die Baustellen in Imst wie die sprichwörtlichen Schwammerln aus dem Boden schießen. Kaum jemandem dürften die staubigen Geburtswehen des neuen Sparkassenplatzes in der Innenstadt oder die momentane wie epochale Errichtung des zukünftigen Interspar-Standortes beim Kreisverkehr Auf Arzill entgangen sein. Doch auch an anderen Stellen der Stadt fallen nicht nur die Hämmer, sondern brodeln auch die Ideen und Gerüchte. Die RUNDSCHAU klopfte gemäß ihres neugierigen Wesens an die Tür des Imster Bürgermeisters Stefan Weirather, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Von Manuel Matt

Lange haben die Schaffenden des Atelier Sonnberg wie Löwen für den Weiterbestand ihrer künstlerischen Heimat gekämpft. Eine Einstellung, die auch Bürgermeister Stefan Weirather zu honorieren wisse, auch wenn das Unterfangen schließlich vergebens war. Der Beschluss ist gefasst, die ehemalige Sonnbergschule wird mit Beginn der Sommerferien abgerissen. Sogleich gesellten sich zu den Kunstwerken an der Außenfassade über Nacht schmähende Botschaften, die vom Unmut über die Entscheidung erzählen und auch Mitgliedern der Stadtregierung gehörig die Meinung zu sagen wissen. Diese persönlichen Angriffe betreffen naturgemäß auch das Stadtoberhaupt, Weirather nimmt die Anfeindungen aber gelassen: „Ich bin schon seit geraumer Weile in der Politik – da entwickelt sich irgendwann eine recht dicke Haut“, meint der Bürgermeister.

Nach dem Abriss stehen die freigewordenen Flächen als Parzellen für angehende HäuslbauerInnen oder für etwaige Erweiterungen des nahen Kindergartens zur Verfügung. Eine Wohnanlage sei aber keine geplant.

Götterdämmerung?

Mit der Errichtung des neuen Interspar-Marktes wurden Vermutungen laut, eine Lebensmittelkette mit dem Namen des römischen Gottes der Boten, Kaufleute und Diebe könnte den Eurospar-Standort übernehmen. Weirather dämpft die Erwartungen. Derzeitiger Stand sei lediglich, dass die betreibende Firma Spar angekündigt habe, den Platz verlassen zu wollen. „Wir sind mit verschiedenen Lebensmittelketten im Gespräch“, lässt Weirather wissen. Auf die Frage, ob Imst denn so viele Lebensmittelhändler brauche, meint der Bürgermeister: „Der Bedarf der Imsterinnen und Imster ist mit dem derzeitigen Angebot sicherlich gedeckt. Die vielen Einkaufsmöglichkeiten sind aber auch ein Angebot für die Menschen aus der näheren Region.“

Abriss nach 40 Jahren.

Seit 2008, noch unter Bürgermeister Gerhard Reheis, besteht ein Abrissbescheid für das „Winklerhaus“ in Hoch-Imst. Nach Einsprüchen der Eigentümer habe man sich um eine einvernehmliche Lösung bemüht, erzählt Weirather. Eine Fertigstellung wäre vonseiten der Stadt immer noch möglich gewesen – allerdings aufgrund der Flächenwidmung nur als touristisch genutztes Gebäude. Die Eigentümer beharrten jedoch auf die Errichtung von Wohnungen – so sei der Abrissbescheid immer noch aufrecht, zumal ein Gutachter bestätige, dass eine Fertigstellung – auch aufgrund der veränderten Bauordnung – wohl nicht mehr möglich wäre. Kooperieren die Eigentümer, ist das Haus nach fast 40 Jahren „Bauzeit“ voraussichtlich im Juli schließlich Geschichte.

Zukunft einer Legende.

Quer durch alle Imster Generationen geschätzt, schloss das Stadtplatz-Café vor einiger Zeit seine Pforten – für immer? „Das Gebäude befindet sich im Besitz der Raiffeisenbank. Wir haben aber als Stadt bereits Interesse bekundet, das Café anzukaufen“, verrät der Bürgermeister. Ein Angebot der Bank sei bereits eingetroffen und werde diskutiert, beim veranschlagten Kaufpreis möchte Weirather aber nicht vorgreifen: „Derzeit ist es noch schwierig, eine Summe zu nennen.“