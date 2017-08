Welches Tier mag das gewesen sein?

Im Naturparkhaus gibt es viel Wissenswertes zu erkunden

Zu einem interessanten Vortrag: „Wer war das? Spuren aus der heimischen Tierwelt“ hatte das Naturparkhaus Klimmbrücke in Elmen eingeladen

Von der Referentin des Abends, Mag. Silvia Hirsch, Zoopädagogin am Alpenzoo in Innsbruck, ließen sich die zahlreichen Zuhörer in die heimische Tierwelt „entführen“, um anhand ihrer Spuren, Trittsiegel, Fährten, Fressgewohnheiten, Fraßspuren, Haaren oder auch anderer Hinterlassenschaften die Tiere zu erkennen. Mit Bildern und auch zahlreichen Objekten, wie großen Adlerfedern, unterschiedlichen Nestern, Eiern in verschiedenen Größen und sogar Schlangenhüllen, den sogenannten „Natternhemden“, wusste die Biologin die Anwesenden zu erstaunen. Sie referierte nicht nur, sondern band ihre Gäste mit Fragen in den Vortrag mit ein. Einige konnten schnell beantwortet werden, jedoch bei vielen musste die Referentin helfen und erklären.

Der letzte Vortrag im Naturparkhaus in diesem Jahr findet am 8. September um 19.30 Uhr statt. Naturfotograf Thomas Tetzner zeigt Landschaften und Tiere seiner Heimat unter dem Titel „In der Natur dahoam“.

Von Claudia Chauvin