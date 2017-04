GR Köll fühlt sich „kastriert“, Erdogan als „Zaungast“ bei der Sitzung – „Wildmoos“-Wirtsleute verabschiedet

Die Wildmoosalm bei Seefeld war in der vergangenen Woche aus aktuellem Anlass Tagungsort für den Telfer Gemeinderat: Walter Reindl, landauf – landab bekannt und beliebt als „der urigste Wirt auf dem ganzen Globus“, geht nach 46 Jahren gemeinsam mit seiner Sofie in Pension, beide erhielten aus der Hand von Bürgermeister Christian Härting die Verdienstmedaille der Marktgemeinde Telfs.

Die Verleihung der Verdienstmedaille war aber auch schon der einzig feierliche Moment an diesem Abend, denn die Sitzung hatte durchaus Potential, außer Kontrolle zu geraten. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass sich ein Gemeinderat Josef Köll (Telfs neu) lautstark „kastriert fühlt“ und den Bürgermeister und seinen Gemeindevorstand wegen seiner Arbeitsweise mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dessen Präsidialsystem vergleicht. Hintergrund der deftigen Auseinandersetzung: Der Gemeinderat hat Anfang des Jahres beschlossen, einen Teil seiner Aufgaben an den Gemeindevorstand zu übertragen und die Geschäftsverteilung auf bis zu 100.000 Euro zu erhöhen, dem Gemeinderat gegenüber besteht eine Informationspflicht. Doch während Härting in dem Beschluss eine Arbeitsvereinfachung sieht und einen Vorteil bei gegebener Dringlichkeit, sieht sich Köll als „kastrierter Gemeinderat“, weil er nicht dem Gemeindevorstand angehört und deshalb einige Informationen an ihm vorbeiliefen. Er solle jetzt endlich das Wahlergebnis zur Kenntnis nehmen, schallte es ihm dafür entgegen, und Vize-Bgm. Christoph Walch verwahrte sich vehement gegen Kölls „erdoganische“ Anschuldigungen: „Soviel Mitbestimmung wie jetzt hat es in Telfs noch nie gegeben“, konstatierte er unter dem Beifall der Mehrheitsfraktionen.

Mehr Informationen aus dem Gemeindehaus und das nach Möglichkeit per E-Mail, forderte auch der neugewählte SPÖ-Ortsvorsitzende Norbert Tanzer, stieß damit aber bei Härting auf Granit. Wenn er Protokolle benötige, so habe er jederzeit das Recht, in die Gemeinde zu kommen und diese einzusehen, bot ihm Härting an, er werde sie aber nicht per E-Mail erhalten.

Die Tagesordnung war beherrscht vom Rechnungsabschluss 2016. Härting bezeichnete die finanzielle Lage der Gemeinde als „sehr stabil“ und verwies auf Überschüsse sowohl im ordentlichen (13.586 Euro ) als auch im außerordentlichen Haushalt (701.563 Euro). Die Darlehens-verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende auf 11.199.697 Millionen Euro, ein letztes noch bestehendes CHF-Darlehen wurde kürzlich in ein Fixzinsdarlehen umgeschuldet. Die Gesamtschulden der Marktgemeinde sind von rund 65,5 Mio Euro im Jahr 2009 bis 2014 auf knapp 43 Millionen Euro gesunken, zwischenzeitlich aber wieder auf fast 49 Mio angewachsen. Der Verschuldungsgrad von Telfs liegt bei 34,66 Prozent.

Bevor Härting Überprüfungsausschussobmann Wolfgang Gasser um seinen Prüfbericht bat, bedankte er sich noch beim Team der Finanzabteilung für seine umsichtige Arbeit, aber auch bei der Bevölkerung, die als fleißige Arbeitnehmer ebenso wie als kreative Unternehmer für die positive Einnahmensituation verantwortlich zeichnen. Gasser stellte Härting und der Leiterin der Finanzabteilung, Doris Schiller, ein „sehr gutes Zeugnis“ aus, die Entlastung erfolgte bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Beim Tagesordnungspunkt Gemeindegutsagrargemeinschaften wurden der Rechnungsabschlußss2016 und der Voranschlag 2017 für die Puitwang-, Hämmermoos- und Wildmoosalpe jeweils ohne Gegenstimme durchgewunken, als es um einen neuen Jagdpächter für die Puitwangalpe ging, gingen die Meinungen jedoch erneut auseinander. Laut Härting ist der aktuelle, bis 2022 laufende Pachtvertrag mit Bernhard Nairz aus Leutasch eigentlich gar nicht rechtswirksam und daher auch nicht verlängerbar. Die Opposition, allen voran Tanzer, sah dies völlig anders und möchte, falls der Vertrag wirklich nicht verlängert werden kann, wenigstens einen einheimischen Pächter und nicht die Olema GmbH, auch wenn deren Angebot 31.000 Euro beträgt gegenüber derzeit 19.000 Euro. Härting konterte, erstens habe kein Bieter aus Telfs bei der Ausschreibung ein Angebot abgegeben und zweitens könne Telfs die 100.000 Euro Mehreinnahmen gut gebrauchen, Tanzer selbst habe erst wenige Minuten zuvor mit Bezug auf den Rechnungshof mehr finanzpolitische Weitsicht eingefordert. Bei zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat einer Neuvergabe an die Olema GmbH zugestimmt. Allerdings erklärte Nairz bereits gegenüber der RUNDSCHAU, er werde diese Entscheidung mit allen Mitteln anfechten. Aber es gab auch Einstimmigkeit im Rat, z.B. bei der Frage, ob Telfs 2019 den Tirolerball in Wien veranstalten soll. „Was bringt’s außer einer Menge Kosten?“ fragte Härting die Runde, Wörgl hat in diesem Jahr als Veranstalter knapp 50.000 Euro ausgegeben, Telfs rechnet mit rund 60.000 Euro. In der Diskussion setzte sich aber die Meinung durch, die Marktgemeinde könne nur profitieren.

Von Gerd Harthauser