Zweites Angebot für den „Hirschen“ entzweit Gemeinderat

Obwohl die Anbotsfrist verstrichen ist, gibt es in der Causa um den Wiederverkauf des ehemaligen Gasthof Hirschen noch kein Ende. Nachdem die Anbotsfrist verstrichen war, und zu diesem Zeitpunkt ein Angebot vorlag, kam danach noch eines dazu. Der Gemeinderat hat bei der Sitzung am letzten Donnerstag mit den Stimmen von „Zirl Aktiv“ und „Zukunft Zirl – ÖVP“ entschieden, dass auch dieses Angebot zu prüfen ist.

2011 hat die Marktgemeinde Zirl unter dem damaligen Bürgermeister Josef Kreiser den Traditionsgasthof Hirschen um 350.000 Euro erworben. Die Pläne für ein Heimatmuseum in den alten Gemäuern scheiterten, das Gebäude soll nun wegen der präkeren finanziellen Lage, die den Gemeindesäckel beutelt, verkauft werden. Voraussetzung war bei der Ausschreibung, dass der Gebäuderkern erhalten bleibt. Ein Zirler Architekturbüro reichte fristgerecht (3. Juli 2017, 12 Uhr) ein Angebot in Höhe von 360.000 Euro ein. In der Augustsitzung sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür aus, dieses Angebot ernstlich zu prüfen.

Datiert mit 6. Juli 2017 traf jedoch noch ein weiteres Angebot von einem Zirler Immobilienbüro ein. Dieses brachte die Liste „Zirl Aktiv“ bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag ins Spiel. Es stand die Forderung im Raum, dass auch dieses Angebot geprüft werden müsse. Das Angebot liege immerhin um 100.000 Euro höher, als jenes des Architekturbüros, außerdem sei die Ausschreibung für den Verkauf des Gasthof Hirschen nie einem Ausschuss oder dem Gemeinderat vorgelegt worden, wurde von den „Zirl Aktiv“-Mandataren argumentiert. Der Gemeinderat entschied schließlich mit den Stimmen von „Zirl Aktiv“ und der Liste „Zukunft Zirl – ÖVP“, dass auch dieses Angebot noch zu prüfen sei.

Bürgermeister Thomas Öfner: „Ich respektiere das Abstimmungsergebnis, glücklich bin ich aber mit der Situation nicht!“ Die endgültige Entscheidung, wer den Zuschlag für den Gasthof Hirschen erhält, soll noch im Herbst fallen.